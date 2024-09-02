Трансгендер ради мести обманула 73 мужчин на 880 000 долларов: на что она обиделась

Таиландская трансгендерная женщина, стремившаяся отомстить своему бывшему японскому парню, за 13 лет обманула 73 его соотечественника на сумму почти 30 миллионов бат (880 000 долларов США).

Об этом сообщает SCMP.

Полиция начала расследование после того, как японец, недавно посетивший Таиланд, сообщил, что трансгендерная женщина по имени Эми обманула его на 15 миллионов бат.

36-летний мужчина познакомился с Эми в Таиланде в январе, когда она выдавала себя за туристку из Гонконга, потерявшую свой паспорт и кошелек, сообщает тайское издание Thaiger. Она одолжила у него деньги, чтобы заплатить за гостиницу, и у них быстро завязались интимные отношения после обмена контактными данными.

Мужчина встречался с ней несколько раз и оболжал ей деньги на страховку и медицинские расходы, но она так и не вернула их. Затем Эми обманом заставила его купить для нее золото, которое она обменяла наличными, прежде чем исчезнуть.

4 августа в Бангкоке была арестована 49-летняя тайская транс-женщина, настоящее имя которой Утай Нантахан. Полиция выяснила, что она выдавала себя за туристку из Тайваня или Гонконга в Таиланде, лгала и манипулировала мужчинами, чтобы вызвать у них симпатию.

Она утверждала, что потеряла кошелек и ей нужны деньги, чтобы восстановить паспорт, или делала вид, что заболела Covid-19, чтобы получить деньги на лечение. Она также заманивала жертв вкладывать деньги в фейковый бизнес, а затем заявляла, что проекты провалились и присваивала их инвестиционные средства.

Полиция установила, что все жертвы Эми были гражданами Японии.

Она утверждала, что парень-японец бросил ее много лет назад, и что боль и страдание заставили ее стать преступницей.

"Когда я училась в колледже, мой парень-японец покинул меня во время путешествия и оставил меня оплачивать все счета. У меня было разбито сердце", – рассказала она. "Другой японец, с которым я встречалась раньше, тоже выманил у меня деньги, поэтому я очень ненавижу японцев и хотела отомстить японским мужчинам".

Является ли мотивация ее преступлений настоящей, остается непонятной.

По данным полиции, с 2011 по 2024 год Эми обманула 73 японских мужчин на сумму 26 миллионов бат. В Таиланде людям, осужденным за мошенничество, грозит до трех лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 60 000 бат (1 800 долларов США).

Напомним, в Великобритании трансгендерша обручилась с собой, но через год развелась. Женщина рассказала о своем "сологамном" браке.

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