Трансгендер рассказала, как парень бросил ее из-за подарка на День влюбленных: что она попросила

Отношения между влюбленными заканчиваются из-за разных проблем, но одна звезда социальных сетей поделилась, что ее роману внезапно пришел конец по очень необычной причине.

Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Сьюллен Кэри, являющаяся влиятельной трансгендерной личностью, рассказала, что прошлые отношения закончились в День святого Валентина просто потому, что она попросила дерзкий подарок.

По словам Сьюллен, отношениям было уже чуть больше пяти месяцев, когда она решила попросить несколько необычный презент – коллекцию вибраторов. Для блогерши это предложение было подлинным выражением ее желаний и возможностью раскрыть свою чувственность.

Она сказала: "Я хотела побаловать себя чем-то, что доставляло бы мне удовольствие и независимость".

Сьюллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Однако то, что казалось жестом любви к себе, повлекло за собой неожиданную реакцию со стороны тогдашнего парня. По словам инфлюенсерши, он не только удивился, но и выразил обеспокоенность просьбой.

"Думаю, он не понял сути моей просьбы. Речь шла обо мне, а не о нем", — поделилась она.

Несмотря на попытки Сьюллен объяснить, что это было не отсутствие удовольствия, а скорее поиск автономии и личного удовольствия, отношения внезапно оборвались. Она сказала: "Это был шок, но и освобождение".

Сьюллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Ранее в этом году звезда также рассказала о своих проблемах с свиданиями, заявив, что мужчины относятся к ней как к "фетишу" в спальне. Говоря о том, что ее рассматривают как фетиш из-за того, что она трансгендер, женщина сказала: "Почти все такие, поскольку мужчины смотрят на нас с целью секса. Но я чувствую грусть и злобу, особенно потому, что многие осуждают нас трансгендеров. Общество не знает, что те же люди, которые нас осуждают, это те же люди, которые наслаждаются нашим телом".

У Сьюллен, которая с детства знала, что она трансгендер, было три серьезных романа, но, к сожалению, они длились недолго.

Сьюллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Блондинка, которая родом из Бразилии, но сейчас живет в Лондоне, добавила: "Я любила их всех и знала, что на то время меня тоже любили. Но, как и все другие женщины, они тоже изменили мне, и именно тогда я прекратила отношения. Это было как любая гетеросексуальная пара, мы жили вместе, и наши семьи знали о нас. Люди говорили моему партнеру, что у него отношения с мужчиной, или что я не женщина, или что мой партнер гей. Такие комментарии мы чаще всего слышим от родственников или близких друзей".

Напомним, женщина подарила любимому на День святого Валентина фото женщин, которые он лайкал в Instagram. Она показала его реакцию на свой презент.

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