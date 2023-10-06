Трансгендерная звезда TikTok, родившаяся без конечностей, рассказала о своем муже – фото, видео

Трансгендерная женщина, родившаяся без конечностей, преодолела трудности, обретя любовь, научившись танцевать и создавая потрясающий макияж.

Об этом пишет Daily Star.

Бриэль Адамс-Уитли родилась мальчиком с синдромом Ханхарта – редким заболеванием, вызывающим искажение конечностей – и за время своего стремления стать самодостаточной она приобрела бешеную популярность.

24-летняя девушка родилась в Сан-Паулу, Бразилия, но была усыновлена семьей в штате Юта, США.

Бриэль Адамс-Уитли / Фото: instagram.com/no_limbs_

Она выросла с матерью, которая настаивала на том, чтобы она стала независимой, что побудило Бриэль не разрешать ограничениям сдерживать ее. Теперь у влиятельной женщины есть четыре миллиона подписчиков на TikTok, где она делится видеороликами о своих танцах, создании сложных макияжей и делится впечатлениями о жизни со своим мужем Адамом.

"Моя приемная мама знала, что я буду независимой, и она собиралась сделать все, чтобы это стало возможным. Оглядываясь на это сейчас, как взрослый человек, успешный и независимый, я не чувствую к ней ничего кроме любви и благодарности за то, что она видит потенциал того, что у меня может быть в будущем, если не больше. Одна из первых вещей, которым мне нужно было научиться, — это подниматься и спускаться по лестнице, потому что мы жили в двухэтажном доме, а это значит, что лестница будет везде, куда бы вы ни пошли. Впоследствии мне нужно было научиться ходить, поэтому мои братья построили на заднем дворе маленькие рампы для скейтбординга. Мне пришлось бы ходить вверх и вниз, чтобы набрать скорость и прочее, и быть в состоянии поймать себя, если бы я упала. Я никогда не считала себя инвалидом — и это потому, насколько упорно моя мама следила за тем, чтобы я была независимой", — прокомментировала она.

В конце концов это привело к тому, что Бриэль даже научилась танцевать и делать себе макияж самостоятельно – последним из которых она начала делиться в Интернете в 2019 году.

Положив на стол косметику и кисточки, она научилась наклоняться и использовать шею, плечи и рот, чтобы усовершенствовать внешний вид.

Бриэль вышла замуж за Адама в июне в 2021 году, после того как они встретились и мгновенно поладили. Она сказала:

"Мне кажется, что я никогда не находила идеальную пару или что-то такое, пока не встретила своего мужа, просто потому, что многим ребятам всегда интересно, как было бы с кем-то без рук и ног".

Бриэль Адамс-Уитли с мужем / Фото: instagram.com/no_limbs_

"На многих моих свиданиях в прошлом парни просто возили меня на машине в парк, чтобы немного поболтать, или пытались прикоснуться ко мне неуместными способами. Так что у меня никогда не было настоящего-настоящего свидания, пока мой муж не пришел и не сказал: "Я хочу сходить с тобой в кафе и поиграть в игры".

Бриэль Адамс-Уитли с мужем / Фото: instagram.com/no_limbs_

Теперь Адам регулярно появляется на странице Бриэль в социальных сетях даже помогая ей создать более индивидуальную обстановку для съемок.

Бриэль добавила: "Когда я начала встречаться со своим мужем, он купил мне стол и подрезал ножки до моего роста, чтобы я могла наносить макияж, а также он купил мне туалетный столик и некоторые другие продукты для макияжа".

Бриэль Адамс-Уитли с мужем / Фото: instagram.com/no_limbs_

Когда в начале этого года влиятельное лицо объявило себя трансгендером, ее партнер оказал ей такую же поддержку.

Она добавила: "Было так приятно наконец быть самой собой и быть свободной, и не чувствовать, что я прячу или отрицаю свою истинную сущность".

Напомним, женщина вышла замуж за племянника подруги, который младше ее сына. Не все одобрили этот альянс.

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