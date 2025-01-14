Трансгендерша удалила ребра, чтобы уменьшить талию, и сделает из них себе корону – фото

Трансженщина из Канзас-Сити, США, удалила себе шесть ребер, чтобы уменьшить талию, а теперь она планирует превратить их в корону.

Об этом пишет New York Post.

"Я планирую попросить кого-то сделать из них корону. Они позволили мне сохранить ребра, и я сначала собиралась подарить их своему лучшему другу", – поделилась 27-летняя женщина.

Эмили Джеймс заплатила 17 тысяч долларов за операцию. Во время выздоровления американке приходилось круглосуточно носить корсет, чтобы уменьшить отек, хотя она призналась, что ее боль оценивается всего в 2 балла по 10-балльной шкале – благодаря команде врачей и медсестер.

В соцсетях она рассказала о процедуре, а также о процессе выздоровления, что повлекло за собой неоднозначную реакцию у зрителей.

"Люди говорили, чтобы я сделала из них жевательную игрушку или сварила бульон", – сказала Джеймс. "Лично я думаю, что мое мясо было бы очень вкусным".

Эмили Джеймс / Фото: скриншот с видео

Впрочем, несмотря на предложения некоторых людей, Джеймс сказала, что не будет есть ребрышки ни в коем виде.

"Употребление в пищу человеческого мяса может повлечь за собой множество расстройств, которые могут привести к летальному исходу", — сказала она. "Поэтому я не буду участвовать в каннибализме, спасибо".

Ребра Эмили / Фото: скриншот с видео

Многие шутят и комментируют странное решение Джеймс, но она игнорирует хейтеров.

"То, что мне удалили ребра, не меняет того факта, что я добрая, любящая трансдевушка, — объясняет Джеймс. Я знаю, что некоторые из ваших мам ходят с бразильскими подтяжками. Чем это отличается? Это мои деньги, мое тело, и я буду с ним делать то, что хочу".

Напомним, женщина с 18 размером груди шокировала редким заболеванием. Она также пожаловалась, что отклоняет до 40 приглашений на свидание каждый день.

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