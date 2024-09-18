Трансгендершу позвали замуж 1500 мужчин после ее развода с собой – фото

Модель, которая обручилась сама с собой, утверждает, что после развода получила 1500 предложений руки и сердца.

Об этом пишет Daily Star.

Сьюэллен Кэри, наделавшая много шума из-за того, что отказалась от сологамии, потому что "сытая по горло" собственной компанией, засыпали предложениями женитьбы после того, как она обнародовала информацию о своем разводе.

36-летняя певица, родившаяся в Бразилии, а сейчас живущая в Лондоне, говорит, что получила более 30 букетов и ошеломлена лавиной предложений.

"За последние несколько дней я получила более 30 букетов, и должна сказать, что я шокирована огромным количеством предложений руки и сердца", — рассказала Сьюэллен. "Я никогда не представляла, что, объявив о прекращении сологамии, я привлеку так много потенциальных женихов со всего мира. Сейчас я более востребована, чем ночи Лондона. Я даже не знаю, куда девать все букеты".

Несмотря на то, что свадьба блогерши была тостом за любовь к себе, Сьюэллен оказалась одинокой, чем ожидала. Она сказала: "Это был прекрасный опыт, но женитьба на самой себе имела свои вызовы. Я думала, что мне понравится, но в конце концов одиночество оказалось тяжелее, чем я ожидала. Быть в отношениях только с собой оказалось сложнее, чем я себе представляла".

Теперь Сьюеллен готова к общению, вооруженная вновь обретенным самосознанием. Она заявила: "Если ты по-настоящему узнаешь себя, то понимаешь, что отношения имеют смысл только тогда, когда ты полностью к ним готов. Сейчас я гораздо более разборчива. Я никогда не представляла, что, когда разводилась с собой, произойдет столько неожиданностей. Но я также чувствую, что готова к отношениям с кем-нибудь другим".

Сьюэллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Напомним, женщины устроили драку за букет невесты. В роскошных платьях они валялись на полу.

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