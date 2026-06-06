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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Транспортный мутант: в Германии до сих пор работает уникальный гибрид автобуса и трамвая (фото)

В Германии хотели соединить автобус и поезд, который должен получить преимущества сразу двух видов транспорта.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Как работает удивительная система Spurbus в Эссене и почему она оказалась под угрозой

Как работает удивительная система Spurbus в Эссене и почему она оказалась под угрозой

В Германии существуют разные виды общественного транспорта: электрички, метро, трамваи и, конечно же, автобусы. Но есть один очень особенный вид, о котором почти никто не знает — он существует только в одном городе во всей стране, а именно в Эссене.

Об этом пишет Vezess.

В издании отмечается, что в Германии всегда были интересные эксперименты в области транспорта. Там до сих пор действует подвесная железная дорога, немцы инвестировали огромные средства в транспорт на основе магнитной левитации, а их автомагистрали без ограничений скорости противоречат международным правилам.

Среди многих интересных примеров — гибрид, который особенно актуален в эпоху беспилотных автомобилей. Сегодня по всей стране остался только один экземпляр этого неизвестного мутанта — в городе Эссен.

«Spurbus» — это один из автобусов на пути, настоящий технический гибрид: он пытался соединить преимущества автобуса и трамвая в одном транспортном средстве. Однако на самом деле этот брак, мягко говоря, оказался провальным, поэтому идея теперь превратилась в удивительную, но совершенно интересную транспортную историю.

Spurbus совсем не является новым изобретением. Еще в 1950-х годах Немецкие федеральные железные дороги (Deutsche Bundesbahn) экспериментировали с автобусом, который мог бы двигаться как по асфальтовым, так и по обычным железнодорожным путям, но концепция быстро исчерпала себя. Начиная с 1979 года в Германии было проведено несколько пилотных проектов.

Эссенскую систему, функционирующую и по сей день, часто называют «O-Bahn» (Omnibus-Bahn). Spurbus в Эссене действует с 1980 года, и именно здесь находится единственный в Германии участок с управляемым колеем. Наиболее невероятной особенностью этого маршрута — и сюрреалистическим зрелищем также для иностранных водителей — является то, что рельсы и остановки проходят непосредственно между полосами двустороннего движения автомагистрали. Это позволяет управляемому автобусу объезжать частые пробки на автомагистрали.

Суть концепции: вместо традиционных железнодорожных путей строится очень узкий, уникальный бетонный желоб. Передние колеса транспортного средства оснащены расходящимися в сторону направляющими роликами с горизонтальными осями. Эти ролики, натянутые к боковым стенкам узкого пути, механически направляют колеса, благодаря чему автобус автоматически остается на своей полосе движения почти с миллиметровой точностью.

Фото vezess

Фото vezess

Поскольку система управляет автобусом, водителю вообще не нужно касаться руля на этом участке, а путь может быть гораздо уже, чем стандартная полоса движения.

Фактически на определенных участках дороги автобус превращался в своеобразный поезд. Водителю не нужно было держать руль, поскольку транспорт автоматически двигался по заданной траектории.

Фото vezess

Фото vezess

Будущее маршрута несколько раз было под угрозой. Проблемы включают нехватку запасных частей и обслуживание дорожного покрытия, на котором со временем образуются колеи. Это также увеличивает эксплуатационные расходы, что может означать конец этой уникальной идеи.

Ранее мы писали, что проездной на общественный транспорт в Киеве хотят сделать дороже, чем в Вене, Праге или Варшаве.

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Количество просмотров
372
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