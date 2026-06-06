Транспортный мутант: в Германии до сих пор работает уникальный гибрид автобуса и трамвая (фото)

Как работает удивительная система Spurbus в Эссене и почему она оказалась под угрозой

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В Германии существуют разные виды общественного транспорта: электрички, метро, трамваи и, конечно же, автобусы. Но есть один очень особенный вид, о котором почти никто не знает — он существует только в одном городе во всей стране, а именно в Эссене.

Об этом пишет Vezess.

В издании отмечается, что в Германии всегда были интересные эксперименты в области транспорта. Там до сих пор действует подвесная железная дорога, немцы инвестировали огромные средства в транспорт на основе магнитной левитации, а их автомагистрали без ограничений скорости противоречат международным правилам.

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Среди многих интересных примеров — гибрид, который особенно актуален в эпоху беспилотных автомобилей. Сегодня по всей стране остался только один экземпляр этого неизвестного мутанта — в городе Эссен.

«Spurbus» — это один из автобусов на пути, настоящий технический гибрид: он пытался соединить преимущества автобуса и трамвая в одном транспортном средстве. Однако на самом деле этот брак, мягко говоря, оказался провальным, поэтому идея теперь превратилась в удивительную, но совершенно интересную транспортную историю.

Spurbus совсем не является новым изобретением. Еще в 1950-х годах Немецкие федеральные железные дороги (Deutsche Bundesbahn) экспериментировали с автобусом, который мог бы двигаться как по асфальтовым, так и по обычным железнодорожным путям, но концепция быстро исчерпала себя. Начиная с 1979 года в Германии было проведено несколько пилотных проектов.

Эссенскую систему, функционирующую и по сей день, часто называют «O-Bahn» (Omnibus-Bahn). Spurbus в Эссене действует с 1980 года, и именно здесь находится единственный в Германии участок с управляемым колеем. Наиболее невероятной особенностью этого маршрута — и сюрреалистическим зрелищем также для иностранных водителей — является то, что рельсы и остановки проходят непосредственно между полосами двустороннего движения автомагистрали. Это позволяет управляемому автобусу объезжать частые пробки на автомагистрали.

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Суть концепции: вместо традиционных железнодорожных путей строится очень узкий, уникальный бетонный желоб. Передние колеса транспортного средства оснащены расходящимися в сторону направляющими роликами с горизонтальными осями. Эти ролики, натянутые к боковым стенкам узкого пути, механически направляют колеса, благодаря чему автобус автоматически остается на своей полосе движения почти с миллиметровой точностью.

Фото vezess

Поскольку система управляет автобусом, водителю вообще не нужно касаться руля на этом участке, а путь может быть гораздо уже, чем стандартная полоса движения.

Фактически на определенных участках дороги автобус превращался в своеобразный поезд. Водителю не нужно было держать руль, поскольку транспорт автоматически двигался по заданной траектории.

Фото vezess

Будущее маршрута несколько раз было под угрозой. Проблемы включают нехватку запасных частей и обслуживание дорожного покрытия, на котором со временем образуются колеи. Это также увеличивает эксплуатационные расходы, что может означать конец этой уникальной идеи.

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