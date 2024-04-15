Трехэтажный дом площадью почти 1500 квадратов продают всего за $10: в чем подвох (фото)

В Монтане, США, историческое просторное здание в стиле испанской миссии, функционировавшее как больница до 1940-х годов, выставлено на продажу всего за $10.

Об этом пишет New York Post.

Впрочем, подвох состоит в том, что здание, имеющее три этажа и более 1500 квадратных метров, может продаваться, но земля, на которой она стоит – нет.

Покупатель должен будет перенести медицинское учреждение с этой территории в другое место, как отмечено в объявлении о продаже недвижимости.

Чтобы подсластить необычную сделку, продавец предлагает кредит на переезд в размере до 100 000 долларов, чтобы помочь отложить расходы на переезд и переходный период.

Историческая больница в Монтане выставлена на продажу всего за $10 / Фото: Circa old houses

Это лишь капля в море по оценочной стоимости переезда и реставрации 113-летнего здания такого размера. Только затраты на реставрацию оцениваются примерно в 8 миллионов долларов, сообщает Missoula Current.

Старая больница была построена на территории форта Миссула в 1911 году и служила больницей для ее выведения из эксплуатации в 1947-м. Врачи и медсестры лечили пациентов, больных испанкой в 1918 году, детей, больных полиомиелитом во время эпидемии, а также японских, немецких и итальянских иммигрантов во время Второй мировой войны, когда она служила главным госпиталем "Лагеря содержания иностранцев".

Историческая больница в Монтане выставлена на продажу всего за $10 / Фото: Circa old houses

После вывода из эксплуатации здание было переоборудовано под медицинские кабинеты, работавшие до 2015 года.

Нынешний владелец больницы предложил план развития, который, как он утверждал, профинансирует ее реставрацию, но план отклонен Комиссией по сохранению исторического наследия Миссулы, сообщает местное издание.

Застройщик, FAE-Wolf, подал разрешение на строительство 16 таунхаусов на прилегающей к зданию больницы частной территории и планировал использовать доход, полученный от продажи этих домов, для финансирования ее реставрации. Но комиссия отказала в выдаче разрешений из-за того, что предложенная застройка не соответствует нормам, касающимся открытого пространства, а также из-за того, что таунхаусы снизят "выразительность исторического здания", сообщает "Current".

FAE-Wolf обжаловал это решение в Городском совете Миссулы, утверждая, что оно было пристрастным, но совет отклонил его апелляцию.

Историческая больница в Монтане выставлена на продажу всего за $10 / Фото: Circa old houses

Теперь, если не появится заинтересованный покупатель, владельцы недвижимости заявили, что подадут новые разрешения – на этот раз на снос больницы.

"С тяжелым сердцем компания FAE-Wolf была вынуждена подготовить заявку на получение разрешения на снос больницы "Old Post" в мэрии Миссулы", — говорится в заявлении девелопера проекта, опубликованном местным изданием новостей. "Теперь, после 5 лет и расходов свыше $750 000 на управление имуществом, уплату налогов и сборов, чтобы попытаться получить одобрение нашего предложения, у нас нет другого выбора, кроме как двигаться дальше с демонтажем или сносом больницы".

Напомним, в Европе можно арендовать живописное село с крепостью за $21. В Италии сдают в аренду деревню с крепостью и двумя бассейнами.

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