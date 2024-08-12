Трехлетний мальчик шокировал, что погиб во время теракта башен-близнецов 11 сентября – фото

Американские родители рассказали, как их трехлетний сын заявил, что погиб во время теракта 11 сентября, и помнит, что был похоронен под завалами.

Об этом пишет Daily Star.

По словам Молли и Рика, у Кейда всегда было что-то необычайное, с тех пор как он родился. В свое время медики сказали, что они никогда не смогут иметь детей, и супруги чувствовали себя благословенными, что у них родился чудо-сын. Но уже в возрасте двух с половиной месяцев он пытался ходить и очень рано достиг всех своих детских вех. Даже его собственная бабушка признала, что он был другим. "Он походил на старика. Он не походил на непоседливого ребенка. Он просто смотрел на тебя так: "Кто ты? Что ты?", — говорит она. По словам матери, до двух лет он использовал "очень сложные, умные слова" и мог "вести разговоры со взрослыми".

Приблизительно в возрасте трех лет мальчик начал говорить, что помнит, как умер.

Молли и Кейд / Фото: LMN

В 2011 году, разговаривая с LMN для программы под названием "Призрак внутри моего ребенка", Молли вспоминала: "Я лежала на кровати, а Кейд начал плакать посреди ночи, а затем просыпался с криками о том, что работает в высоком здании и из его офиса видна Статуя Свободы. Он говорил мне, что ему снилось, что он падает вместе со зданием и умирает. Это сюрреалистично, когда трехлетний ребенок говорит о Нью-Йорке и о смерти. Честно говоря, я начала думать мог ли он быть во Всемирном торговом центре? Но огромна часть меня говорила: "Подожди минутку, этого не может быть".

Молли / Фото: LMN

Отец Кейда, Рик, добавил: "Мы ничего ему не показывали, он никак не мог об этом знать. Это было до школы. Это было до детского сада".

Семья не знала никого, кто стал свидетелем террористических атак на Всемирный торговый центр 11 сентября в 2001 году, а родившийся в 2004-м Кейд никогда не был в Нью-Йорке.

"Я восприняла это как чудачество, но никогда не думала об этом. Я просто думала, что у него богатое воображение", — рассказала Молли в эфире программы.

Но когда Кейд повзрослел, он стал "одержим самолетами" и "сходил с ума" у высоких зданий.

Его бабушка, Фейри, сказала: "Кейд был совершенно окаменелым от самолетов, словно они были монстрами. Он не боялся их пребывания в воздухе. Скорее, он боялся того, куда они летят".

У пары также есть видеозапись, как семилетний Кейд едет в машине по оживленному городу с высокими зданиями. Он говорит: "Это жутко. Я просто не люблю смотреть вверх. Я не хотел бы заходить в то высокое здание, похожее на башни-близнецы. Оно вызывает много воспоминаний, но я туда не пойду, ясно?".

Кейд / Фото: LMN

Молли призналась, что некоторое время оправдывала поведение сына, но дошло до того, что она "не могла больше этого отрицать". Она сказала: "Он просто сказал, что был в здании, в которое что-то попало, что оно взорвалось, и что он упал. Кусочки внезапно сложились вместе, как пазл: самолеты, высокие здания. Этот человек был во Всемирном торговом центре".

Кейд рассказал продюсерам программы: "Самолет врезался во Всемирный торговый центр, а затем застрял в здании. Когда я падал, я был еще жив, а потом на меня посыпались обломки. Я ничего не почувствовал, потому что я умер".

Молли чувствовала себя беспомощной, не зная, что сделать, чтобы помочь сыну пережить эти воспоминания, и призналась, что ей "очень грустно за него". Он даже начал просить ее сменить его имя, настаивая на том, чтобы его не звали Кейдом. Он сказал ей, как его зовут, и она принялась за расследование.

Она поделилась историей своего сына на веб-странице, надеясь найти ответы, и обнаружила, что в башнях-близнецах работал и умер мужчина, чья "жизнь походила на то, что Кейд описывает о своей жизни и смерти".

"Я была абсолютно шокирована. Я нашла некролог, фотографии, но я никогда не думала о том, чтобы связаться с семьей жертвы", – сказала она. "Продолжение деятельности, связанной с 11 сентября, может прервать их процесс траура. Но также что бы вы сказали? Ваш сын не погиб, он просто стал другим человеком. Думаю, если бы кто-то позвонил мне с такими словами, я бы положила трубку".

Молли сказала, что теперь она знает правду о том, кем был этот мужчина, но добавила: "Как мама, я чувствую себя очень беспомощной. Я не могу забыть это воспоминание. Я не знаю, что делать, не знаю, как это исправить".

Она описала, что они с мужем "потерялись на годы" из-за их ситуации, и сказала, что Кейд пытался завести друзей, потому что другие дети называли его лжецом и смеялись над ним. Учителя тоже не любили его.

Молли и Рик добавили, что их приоритетом было помочь сыну "чувствовать себя комфортно в своем теле Кейда", признавшись, что они "не променяли бы его ни на что в мире".

Рик / Фото: LMN

"Мне нужно, чтобы он научился быть Кейдом, научился снова быть ребенком, научился смеяться, и я думаю, что мы добьемся этого, я уверена", — добавила Молли.

Программа закончилась новостью о том, что Кейд начал играть в футбольной лиге и улучшил свою учебу в школе, но ему все еще снятся сны ужасов. С тех пор никакой информации о Кейде не появлялось. Сейчас бы ему исполнилось 20 лет.

Молли и Кейд / Фото: LMN

После того, как интервью недавно появилось на YouTube, многие интересовались, как у него дела, а некоторые вспоминали подобные ситуации со своими детьми, которые "переросли" свои "воспоминания о прошлой жизни".

Один зритель сказал: "Мой старший сын рассказывал нам истории о том, что он делал, какие вещи имел и куда ходил, когда был "старым мальчиком"... В конце концов, он перестал рассказывать нам эти истории и теперь ничего об этом не помнит. Но он знал смешное количество деталей о вещах, которые 2-4-летний ребенок не должен был знать". Другой прокомментировал: "Это невероятно грустно в любых обстоятельствах. Правда это или нет, но ни один ребенок никогда не должен иметь такого типа тревоги. Я надеюсь, что все наладится для него и его семьи". Еще один человек написал: "Это как родиться с посттравматическим стрессовым расстройством. Мне жаль его. Я надеюсь, что его семья найдет ему настоящую помощь. Ему повезло, что у него есть заботливая семья и что он получил еще один шанс на человеческую жизнь".

Напомним, недавно мужчина, опубликовавший новые кадры теракта 9/11, рассказал, как стал свидетелем этого зверства. Кэю Сугимото было 24 года, когда он стал свидетелем одного из величайших событий современной истории.

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