Трехлетняя девочка убила 4-летнюю сестру: как произошла трагедия

Девочка нашла в спальне заряженный пистолет и выстрелила в сестру, в то время когда родителей не оказалось рядом.

В Соединенных Штатах трехлетняя девочка случайным выстрелом из пистолета убила четырехлетнюю сестру.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление окружного шерифа Эда Гонсалеса.

Трагический инцидент произошел в техасском городе Остин.

По словам шерифа, дети находились дома вместе с родителями. Однако внезапно они остались без присмотра, поскольку каждый родитель думал, что другой присматривает за малышами.

Трехлетняя девочка нашла заряженный пистолет и выстрелила в сестру. Семья услышала выстрел и вбежала в комнату, где обнаружила лежащую на полу 4-летнюю девочку. От ранения ребенок скончался на месте.

Шериф сказал, что расследование продолжается, и предположил, что родителям будут выдвигать обвинения в неосторожном обращении с оружием.

Ранее сообщалось, что в Запорожье россияне ракетой убили 8-месячную Эмилию и ее родителей.

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