Трехметровый аллигатор заблокировал военный американский самолет – фото

Он забрался на базу ВВС.
Трехметровый аллигатор забрал на базу ВВС во Флориде и "припарковался" на взлетно-посадочной полосе прямо под колесами военного самолета.
Об этом пишет UPI.
База ВВС "МакДилл" в округе Хиллсборо опубликовала в Facebook фотографии, на которых изображен аллигатор, пробравшийся к взлетно-посадочной полосе и заползший между колесами шасси самолета.
На место происшествия была вызвана комиссия Флориды по охране рыбы и дикой природы, которая перевезла аллигатора в реку.
"Наш новый зубастый летчик был переведен в соответствующее место за пределами базы. Особое спасибо ВВС за помощь. Они думают, что Элвис оттолкнул этого парня от дома", — говорится в сообщении со ссылкой на знаменитого большого аллигатора по имени Элвис, которого часто видели на базе.
Напомним, у золотистого ретривера родился суперредкий лаймово-зеленый щенок. Владельцы сначала отчаянно пытались его отмыть.
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