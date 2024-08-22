Трехметровый питон выпрыгнул из туалета и укусил мужчину за яички – фото

Обычный поход в туалет закончился сценой из фильма ужасов после того, как на мужчину напала змея, когда он сел на унитаз.

Об этом пишет Daily Star.

Танат Тангтеванон с Таиланда вынужден был бороться за спасение своих половых органов после того, как огромный питон выпрыгнул из унитаза и укусил его за интимные места.

Теперь, когда его ванная комната была забрызгана кровью, таец обратился к X, чтобы объяснить, как произошел инцидент, сказав: "Вчера, около 10 утра, я проснулся и пошел в туалет, как всегда. Прежде чем сесть на унитаз, я всегда сначала смываю, чтобы проверить, нет ли нежелательных сюрпризов, и вчерашний день не стал исключением. Смыв, я сел, но через несколько мгновений почувствовал резкую боль в яичках. Меня что-то укусило. Я наклонился и, к своему ужасу, схватил змею за шею, клыки которой все еще были во мне".

Питон в унитазе / Фото: скриншот с видео

Танат сумел вытащить рептилию, крепко сжав ее в руках. Он продолжил: "Я вскочил и сразу ее отдернул. В тот момент я не так почувствовал боль, поскольку испытал чистый шок. Я крепко сжал шею змеи, пытаясь вытащить ее из унитаза, но она была невероятно сильной и не двигалась с места. В панике я заметил рядом туалетный ершик и начал избивать змею изо всех сил. В этом хаосе я забыл, что все еще держу змею, поэтому в итоге ударил и свои пальцы, но тогда я не почувствовал никакой боли. Я продолжал бить, пока змея не обмякла, и мне наконец удалось ее вытащить".

Питон в унитазе / Фото: скриншот с видео

Поскольку случаи обнаружения змей в туалетах по-прежнему исключительно редки, считается, что она попала туда из-за муссонной погоды.

После этого отец одного ребенка вызвал охрану, чтобы избавиться от мертвой рептилии длиной 3,6 метра. Дальше его отвез в больницу сосед.

Он написал: "К счастью, сейчас со мной все хорошо, и, если вам интересно, мои яички в норме. Это оказался неядовитый питон. Вчера я сдал кровь на анализ и все хорошо, но сегодня мне нужно сдать еще один анализ, чтобы убедиться. У меня есть несколько ран от укуса змеи и от того, что я ее выдергивал, но ничего серьезного".

Таиландские власти предупредили людей опасаться змей в сезон муссонов в стране.

Напомним, ранее скорпион несколько раз ужалил мужчину за яички в отеле. Он проснулся от сильной боли в паху.

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