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ТСН в социальных сетях

Роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров

Роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Время на прочтение
2 мин
Роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров

Трендовая роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров: пошаговая инструкция (видео)

Пасха – праздник, когда творчество и традиции идут бок о бок, поэтому почему бы не попробовать что-нибудь новенькое.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Скоро Пасха, и пора красить яйца. Если вы ищете новый, оригинальный способ украсить свои пасхальные яйца, вот один из трендовых методов 2025 года — роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров.

Метод, которым поделилась пользовательница TikTok под ником gotuyemo_v_kayf, удивит семью и друзей. Он позволяет экспериментировать с яркими цветами, а также отлично подойдет как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в большом мастерстве декорирования.

Материалы и подготовка

Перед началом убедитесь, что у вас есть: яйца, фломастеры разных цветов, бумажные полотенца и посуда с водой.

Пошаговая инструкция

  1. Подготовьте вареные яйца

  2. Разрисуйте бумажное полотенце фломастерами

  3. Заверните яйцо в салфетку

  4. Опустите в посуду с водой

  5. Выложите на сухую поверхность и дайте краскам высохнуть

Роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров — это не просто техника декорирования, а настоящий эксперимент в мире цветов и форм. Благодаря простоте материалов и возможности самовыражения, каждое пасхальное яйцо становится уникальным артефактом вашего творчества. Итак, берите фломастеры, дайте волю своему воображению и создавайте свой весенний арт, который подарит радость и вам, и вашим близким. Экспериментируйте с цветами и помните: творчество не имеет предела.

Напомним, как создать космические пасхальные яйца с помощью каркаде. Благодаря этой технике яйца приобретают ошеломляющий вид – от нежного бирюзового до насыщенного глубокого синего, с перламутровым или «галактическим» эффектом.

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