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Трендовая роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров: пошаговая инструкция (видео)
Пасха – праздник, когда творчество и традиции идут бок о бок, поэтому почему бы не попробовать что-нибудь новенькое.
Скоро Пасха, и пора красить яйца. Если вы ищете новый, оригинальный способ украсить свои пасхальные яйца, вот один из трендовых методов 2025 года — роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров.
Метод, которым поделилась пользовательница TikTok под ником gotuyemo_v_kayf, удивит семью и друзей. Он позволяет экспериментировать с яркими цветами, а также отлично подойдет как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет опыт в большом мастерстве декорирования.
Материалы и подготовка
Перед началом убедитесь, что у вас есть: яйца, фломастеры разных цветов, бумажные полотенца и посуда с водой.
Пошаговая инструкция
Подготовьте вареные яйца
Разрисуйте бумажное полотенце фломастерами
Заверните яйцо в салфетку
Опустите в посуду с водой
Выложите на сухую поверхность и дайте краскам высохнуть
Роспись пасхальных яиц с помощью фломастеров — это не просто техника декорирования, а настоящий эксперимент в мире цветов и форм. Благодаря простоте материалов и возможности самовыражения, каждое пасхальное яйцо становится уникальным артефактом вашего творчества. Итак, берите фломастеры, дайте волю своему воображению и создавайте свой весенний арт, который подарит радость и вам, и вашим близким. Экспериментируйте с цветами и помните: творчество не имеет предела.
Напомним, как создать космические пасхальные яйца с помощью каркаде. Благодаря этой технике яйца приобретают ошеломляющий вид – от нежного бирюзового до насыщенного глубокого синего, с перламутровым или «галактическим» эффектом.