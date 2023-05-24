Тренер по свиданиям назвал 5 "нелогичных" признаков того, что вы очень привлекательный человек

Он отметил, что один из них – то, что вы редко получаете комплименты.

Известный британский тренер по свиданиям назвал пять признаков того, что вы "суперпривлекательный" человек, в частности, редкое получение комплиментов.

Джейкоб Лукас говорит, что использовал свои методы из реальной жизни, чтобы "помочь миллионам людей найти личную жизнь, о которой они всегда мечтали".

Кроме работы с клиентами, он делится контентом о знакомствах в TikTok с более чем 750 000 подписчиками. Он также автор путеводителя Her Dating Coach.

В недавнем видео он назвал пять признаков того, что вы очень привлекательны.

Некоторые из них могут показаться несколько нелогичными для некоторых, поскольку тренер показывает, что очень привлекательные люди могут обнаружить, что к ним редко обращаются другие.

"Во-первых, люди очень территориально относятся к парням и девушкам вокруг вас, даже если вы не делаете ничего плохого, потому что они видят в вас соперника", – отметил он.

Его второй знак может удивить, поскольку очень красивые люди могут получить меньше комплиментов, когда дело касается их внешности, чем все остальные.

Джейкоб говорит: "Во-вторых, вы редко получаете комплименты, потому что люди предполагают, что вы уже знаете, что вы привлекательны. В-третьих, к вам очень редко обращаются люди, потому что люди думают, что вы не в их лиге, поэтому они даже не пытаются".

Четвертый и пятый пункт может показаться менее неожиданным, поскольку касается внимания, которое получают очень привлекательные люди и поведения возле них.

"В-четвертых, вы всегда замечаете, что незнакомцы смотрят на вас на публике. В-пятых, в вашем присутствии люди всегда становятся очень неуклюжими и нервными".

Со своей стороны, пользователи перешли в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями о том, что сказал Джейкоб. Ряд людей оставили иронические комментарии по некоторым пунктам, которые он изложил.

На самом деле, я никогда не получаю комплиментов, и люди почти не обращаются ко мне, все так понятно теперь, когда есть объяснения!

Аааа, значит, люди не делают мне комплименты, потому что я слишком привлекательна. Мне нравится это мышление.

Напомним, женщина потратила 37 000 долларов на улучшение своего облика после того, как парень бросил ее ради другой. Она показала, как сейчас выглядит.

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