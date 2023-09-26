Тренер захотел увеличить пенис и надел на него пластину весом 3 кг: чем это закончилось

Он думал, что сможет накачать член, как другие мышцы.

В Индии личный тренер получил ужасную травму полового члена, когда его попытка увеличить мужское достоинство провалилась.

Об этом пишет Daily Mail.

Пенис 24-летнего мужчины застрял в металлической пластине весом около 3 кг. Спортсмен полагал, что сможет "трансформировать" свое мужество так же, как и бицепсы.

В рамках своего метода он вставил вялый пенис через отверстие металлической пластины. Затем он стал стимулировать себя, чтобы вызвать эрекцию. Далее тренер встал, чтобы стоя держать пластину и таким образом накачать половой член.

Также читайте Биохакер Брайан Джонсон каждую ночь одевает специальное устройство на пенис ради его омоложения

Урологи заявили, что он "проигнорировал" то, что поначалу было "легкой" болью и отеком, продолжая "тренироваться". Однако вскоре ситуация стала чрезвычайно болезненной. Медики написали: "Через некоторое время, когда интенсивность боли и отек полового члена усилились, он попытался снять блин, но не смог... Он запаниковал и решил обратиться к врачу".

Вместе с родственниками он, наконец, через два часа попал в больницу. Обезболивающий гель, лекарства и даже хирургические вмешательства были применены для уменьшения отека, прежде чем медикам в конце концов удалось снять пластину.

Ущемление полового члена, также известное как удушение полового члена, происходит, когда кровоснабжение блокируется любым предметом или частью тела. Это может повлечь за собой некроз полового члена — редкую форму сухой гангрены, которая может привести к частичной или полной ампутации.

Напомним, женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря сообщению незнакомца в Facebook. Также у него есть ребенок от другой.

Читайте также: