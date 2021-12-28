Тренировка во время еды: в McDonald's поставили велотренажеры вместо сидений

Тренировка во время еды: в McDonald's поставили велотренажеры вместо сидений

В компании считают, что велосидения помогут клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания вредного для организма фастфуда.

Китайский McDonald's установил велотренажеры из переработанного пластика вместо стульев.

Об этом сообщает Hypebeast.

В нескольких ресторанах страны компания запустила программу Upcycle for Good. Велотренажеры уже поставили в двух заведениях — в Гуандуне и Шанхае. По словам руководства компании, программа стала реакцией на политику китайских властей по снижению выбросов углерода.

С помощью упражнения на велотренажере в фастфуде можно зарядить мобильные телефоны или другие гаджеты. Для этого нужно активно крутить педали, ведь электроэнергия вырабатывается во время их вращения.

Также в McDonald's считают, что велосидения помогут клиентам справиться с чувством стыда из-за поедания вредного для организма фастфуда.

Напомним, что женщина нашла целую куриную голову в коробке горячих крылышек известного фастфуда.

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