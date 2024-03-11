Тренируем внимание, чтобы не было деменции: нужно найти лилию среди роз

Если у вас есть свободная минутка после напряженного дня или посреди него, предлагаем вам тест на внимательность. Такие тесты являются определенной профилактикой болезни Альцгеймера, потому что они тренируют память, концентрируют внимание, заставляя мозг работать более напряженно и тем самым укрепляют его. Как известно, болезнь Альцгеймера постепенно разрушает нервную систему и мозг, ухудшая память, умственные способности и снижая способность справляться с повседневными делами.

Тест на внимательность и концентрацию

Внимательно посмотрите на картинку с розами и гортензиями. Кажется на рисунке нет других цветов. Но это не совсем так, среди разнообразия прекрасных роз и гортензий спряталась лилия. Нужно ее найти и сделать это за 16 секунд.

Если вы нашли ее за это время, значит с вниманием у вас все в порядке и зрение острое.

Если найти лилию не удалось, отложите картинку и через некоторое время вернитесь к ней.

Кому не удалось найти лилию, подсказываем.

Тест на внимательность

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