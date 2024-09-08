Треть людей просыпается ночью в одно и то же время: ученые выяснили причину

Приблизительно треть всех людей просыпается примерно в одно и то же время, преимущественно в 3-4 часа утра, и чувствуют себя при этом удивительно бодрые. Специалисты по сну считают, что такие пробуждения часто связаны со стрессом.

Об этом сообщает издание IFLScience.

По словам Грега Мюррея, директора Центра психического здоровья в Технологическом университете Свинберна (Австралия), стресс не увеличивает количество ночных пробуждений, но делает их более осознанными.

Кроме стресса, причиной могут быть нерегулярный распорядок дня, чрезмерное чтение негативных новостей перед сном (думскроллинг), а также нехватка свежего воздуха.

Пробуждение в 3 или 4 часа утра обусловлено тем, что большинство людей ложатся спать между 23:00 и севером и просыпаются около 7-8 утра.

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Как пояснила Анесса Дас, заместитель директора Программы медицины сна в Медицинском центре Векснера штата Огайо, в течение ночи чередуются фазы быстрого (REM) и не-REM сна, каждая из которых имеет разный порог пробуждения. С приближением утра количество времени, проведенного в фазе быстрого сна, растет, делая сон более легким и полным сновидений.

Майкл Скаллин, доцент психологии и неврологии Университета Бейлора в Техасе, предполагает, что такие пробуждения могут быть связаны с тревожными снами, хотя это не всегда кошмары.

Эксперт из сна Стефани Ромишевски советует вставать в одно и то же время каждое утро и ложиться спать только тогда, когда чувствуете сонливость. Она также рекомендует получать яркий солнечный свет, заниматься физическими упражнениями и социально взаимодействовать, чтобы мозг привык, что сон – это ночное дело.

Еще один совет от специалистов – делать список дел на следующий день перед сном, поскольку это помогает освободить мозг от незавершенных мыслей и прекратить ночные пробуждения.

Напомним, многие считают, что во время сна наш мозг выключается, как переключатель света. Однако это представление ошибочно. Напротив, во время сна наш мозг продолжает активно работать, пытаясь расшифровать этот загадочный мир, и именно в это время мы видим сны.

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