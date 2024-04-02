Тревел-модель на базе искусственного интеллекта зарабатывает более $20 000 в месяц – фото Лили Рейн

Она просто появляется на ошеломляющих снимках с путешествий.
Модели с искусственным интеллектом сегодня зарабатывают в Интернете безумные деньги.
Так, фитнес-модель Айтана Лопес имеет более 300 000 подписчиков в Instagram, хотя она даже не является реальным человеком, Эмили Пелегрини, еще одна цифровая инфлюенсерша, была названа самой горячей моделью мира, а "идеальная девушка" Лекси Лав зарабатывает более 30 долларов в месяц на одиноких мужчинах.
Теперь еще одна виртуальная инфлюенсерша попала в заголовки новостей из-за своей популярности как туристическая модель. Профиль Лили Рейн на платформе Fanvue показывает привлекательную молодую женщину в разных живописных местах по всему миру, но тот факт, что эти фотографии являются полностью работой искусственного интеллекта, кажется, не беспокоит ее поклонников.
"Лили является ярким примером того, как создатель восполняет пробел в пространстве туристических инфлюенсеров", — сказал создатель Лили в интервью Daily Star. "Она может создавать идиллические, живописные фотографии без длительного путешествия и дополнительных затрат на проезд – и использовать разное время года, чтобы привлечь свою аудиторию. Использование времен года и модных путешествий для создания контента и его монетизации это большой бизнес. Лили может выглядеть как Кардашян, которая наслаждается ежегодным горнолыжным путешествием на лучших горных курортах, которые можно купить за деньги".
Многие модели-путешественницы все еще популярнее цифровых конкуренток, таких как Лили Рейн, но на самом деле им приходится прилагать немало усилий для своей фан-базы. Им приходится вкладывать значительные ресурсы в расходы на путешествия, соответствующий макияж и гардероб для каждого времени года и места, им нужно составлять планы поездок и соблюдать плотный график. ИИ-модели, такие как Лили, могут появляться на ошеломляющих фотографиях в экзотических местах всего в нескольких кликах.
По данным Fanvue, Лили Рейн приносит около $20 000 дохода ежемесячно, и ожидается, что она станет гораздо более прибыльной, когда ИИ станет более массовым. И она не единственная, кто продвигает ИИ. Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue, утверждает, что создатели ИИ принесли 15% дохода Fanvue, что на 100% больше, чем в предыдущем месяце, и ожидается, что этот вклад значительно вырастет в будущем.
Очевидно, что цифровые инфлюенсеры с искусственным интеллектом стали настолько популярны, что некоторые начинающие модели жалуются на то, что им приходится конкурировать с этими идеальными аватарами.
Напомним, 62-летняя женщина отдала свои деньги мошеннику, который притворялся Брэдом Питтом. "Звезда Голливуда" признался ей в любви, но лишь впоследствии она поняла, что это был обман.
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