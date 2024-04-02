Тревел-модель на базе искусственного интеллекта зарабатывает более $20 000 в месяц – фото Лили Рейн

Модели с искусственным интеллектом сегодня зарабатывают в Интернете безумные деньги.

Так, фитнес-модель Айтана Лопес имеет более 300 000 подписчиков в Instagram, хотя она даже не является реальным человеком, Эмили Пелегрини, еще одна цифровая инфлюенсерша, была названа самой горячей моделью мира, а "идеальная девушка" Лекси Лав зарабатывает более 30 долларов в месяц на одиноких мужчинах.

Теперь еще одна виртуальная инфлюенсерша попала в заголовки новостей из-за своей популярности как туристическая модель. Профиль Лили Рейн на платформе Fanvue показывает привлекательную молодую женщину в разных живописных местах по всему миру, но тот факт, что эти фотографии являются полностью работой искусственного интеллекта, кажется, не беспокоит ее поклонников.

Лили Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

"Лили является ярким примером того, как создатель восполняет пробел в пространстве туристических инфлюенсеров", — сказал создатель Лили в интервью Daily Star. "Она может создавать идиллические, живописные фотографии без длительного путешествия и дополнительных затрат на проезд – и использовать разное время года, чтобы привлечь свою аудиторию. Использование времен года и модных путешествий для создания контента и его монетизации это большой бизнес. Лили может выглядеть как Кардашян, которая наслаждается ежегодным горнолыжным путешествием на лучших горных курортах, которые можно купить за деньги".

Лили Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

Многие модели-путешественницы все еще популярнее цифровых конкуренток, таких как Лили Рейн, но на самом деле им приходится прилагать немало усилий для своей фан-базы. Им приходится вкладывать значительные ресурсы в расходы на путешествия, соответствующий макияж и гардероб для каждого времени года и места, им нужно составлять планы поездок и соблюдать плотный график. ИИ-модели, такие как Лили, могут появляться на ошеломляющих фотографиях в экзотических местах всего в нескольких кликах.

Лили Рейн / Фото: Lily Rain/Fanvue

По данным Fanvue, Лили Рейн приносит около $20 000 дохода ежемесячно, и ожидается, что она станет гораздо более прибыльной, когда ИИ станет более массовым. И она не единственная, кто продвигает ИИ. Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue, утверждает, что создатели ИИ принесли 15% дохода Fanvue, что на 100% больше, чем в предыдущем месяце, и ожидается, что этот вклад значительно вырастет в будущем.

Очевидно, что цифровые инфлюенсеры с искусственным интеллектом стали настолько популярны, что некоторые начинающие модели жалуются на то, что им приходится конкурировать с этими идеальными аватарами.

Напомним, 62-летняя женщина отдала свои деньги мошеннику, который притворялся Брэдом Питтом. "Звезда Голливуда" признался ей в любви, но лишь впоследствии она поняла, что это был обман.

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