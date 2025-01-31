Три человека мира, имеющие "реальные суперсилы": их не могут объяснить даже ученые (фото)

Мужчины, о которых идет речь, могут делать то, о чем большинство могут только мечтать.

В мире есть по меньшей мере три человека с "реальными суперсилами". Правда, к ним может присоединиться четвертый – продюсер, которого сравнили с Росомахой за "регенеративные способности" после того, как он умер восемь раз подряд.

Даже ученые не могут объяснить способности Дэниела Смита, Нгока Тая и Стивена Уилтшира, пишет LADbible.

Каждый из них стал известен на всю планету.

Дэниел Браунинг Смит

Этого 45-летнего американского акробата называют "самым гибким человеком в истории", а еще его знают как "Резинового мальчика".

Дэниел Браунинг Смит / Фото: Getty Images

Его невероятная гибкость означает, что на его счету семь рекордов Гиннеса, в том числе самое быстрое время вхождения в замкнутую смирительную рубашку, и он выполнял такие трюки, как прохождение всем телом сквозь ненатянутую теннисную ракетку.

В этом случае ученые знают, почему Дэниэл смог сделать то, что он делает, поскольку у него состояние, которое называется синдром гипермобильности Элерса-Данлоса. Он приводит к расшатанности суставов и растяжимости кожи, что помогает ему совершать невероятные подвиги, хотя это и означает, что ему пришлось прекратить выступления, поскольку болезнь может вызывать боль и приводит к тому, что конечности легко вывихиваются.

Нгок Тай

Этот пожилой вьетнамский фермер утверждает, что не спит десятилетиями.

Тай Нгок / Фото: скриншот с видео

Его семья, друзья и соседи утверждают, что никогда не видели, как он спит, а сам мужчина утверждает, что на самом деле не спал с 1962 года, получая энергию от "зеленого чая и рисового вина".

Во время встречи с ютубером Дрю Бинкси он сказал, что хотел бы спать, но не мог, так что эта "суперсила" на самом деле не такая, как о ней говорят. Несмотря на все, Нгок очень производителен и находит хорошее применение своему 24-часовому рабочему дню. Тай заверил, что чувствует себя хорошо и у него никогда не было галлюцинаций.

Стивен Уилтшир

Британец с, возможно, лучшей памятью в мире способен взглянуть на пейзаж только один раз, чтобы в совершенстве воспроизвести его в своем искусстве.

Стивен Уилтшир рисует панораму Нью-Йорка / Фото: stephenwiltshire.co.uk

Невероятно талантливый художник, 50-летний Стивен способен воспроизводить горизонты и здания больших городов всего мира только с одного взгляда. В частности, в 2013 году он нарисовал панораму Лондона с вершины самой высокой башни Shard. Для документального фильма о мозге в течение пяти дней он нарисовал с памяти панораму Нью-Йорка, который он осматривал с вертолета в течение часа.

Напомним, "мальчик-калькулятор" шокировал способностью молниеносного вычисления "невозможных" сумм в голове. Он установил мировой рекорд.

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