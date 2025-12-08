Три литра пота в день: история 22-летней женщины с изнурительным заболеванием

Реклама

Дарси Гамильтон из Шотландии, которая потеет до трех литров в день, рассказала о первых симптомах гипергидроза.

Об этом пишет Unilad.

Дарси столкнулась с проблемой чрезмерного потоотделения еще в раннем возрасте. Девочке было всего 10 лет, когда она поняла, что потеет гораздо сильнее других детей. Ее одежда во время физических упражнений промокала от подмышек до талии, что делало симптомы заметными для всех вокруг.

Реклама

В школе с Дарси начали издеваться из-за ее состояния, поэтому в 14 лет она бросила учебу. Только в 16 ей поставили диагноз — тяжелая форма гипергидроза, одна из самых серьезных, которую видели местные медики. С годами ситуация только усугубилась: в 22 года девушка может терять до трех литров жидкости в день.

Из-за постоянного пота Дарси вынуждена носить запасной комплект одежды и принимать душ не менее пяти раз в день.

© ITV

По данным Клиники Кливленда, гипергидроз - это состояние, когда организм производит избыточное количество пота без очевидных причин, даже во время покоя или на холоде.

В эфире программы This Morning девушка рассказала, что первые признаки проявились на занятиях спортом, но диагноза тогда никто не подозревал. С возрастом начали появляться дополнительные осложнения: раздражение, сыпь, болезненные язвы и волдыри. Некоторые виды тканей только усугубляли ее состояние.

Реклама

«Это полностью контролировало мою жизнь. Я не хотела выходить из дома, общаться или заводить друзей. Мне было стыдно», – призналась Дарси.

Дарси Гамильтон / © ITV

Постоянное потоотделение приводило к потере жидкости, поэтому она должна была выпивать до пяти литров воды каждый день. Из-за этого возникали мигрени, сильная головная боль и истощение. К тому же добавились и кожные болезни, в частности контактный дерматит.

«Язвы в подмышках и на руках были невыносимы. На руках образовывались сотни мелких волдырей», — вспоминает она.

Одним из методов лечения стали инъекции ботокса, которые первоначально предлагали ей в системе здравоохранения. Первый курс дал ошеломляющий результат: более года Дарси не имела никаких симптомов и чувствовала себя «новым человеком», уверенным в себе и готовым вести нормальную жизнь. Впоследствии программа была отменена, и теперь девушка должна оплачивать процедуры самостоятельно.

Реклама

Напомним, что действительно защищает от пота и запаха — дезодорант или антиперспирант.