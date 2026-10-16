Три полезные кнопки в машине, которые большинство водителей забывает использовать

Кнопки в машине и их функции / © pexels.com

Реклама

Особое внимание следует обратить на кнопку управления противобуксовочной системой. В определенных условиях она может помочь автомобилю выбраться из снега, песка или грязи. В то же время, пользоваться ею нужно правильно: универсального алгоритма для всех машин нет, а назначение кнопок зависит от модели и комплектации.

Кнопка противобуксовочной системы: помощь, когда колеса застряли

На панели приборов или центральной консоли можно найти кнопку с изображением автомобиля, оставляющего волнистые следы, иногда с надписью OFF. Обычно она отвечает за управление системой контроля тяги, обозначаемой TCS или TRC. В некоторых автомобилях этой кнопкой также управляют отдельными функциями системы стабилизации.

Реклама

Противобуксовочная система следит за вращением колес и, когда обнаруживает пробуксовку, может уменьшать мощность двигателя или подтормаживать отдельные колеса. Это помогает сохранять сцепление с дорогой при обычном движении.

Реклама

Однако на рыхлом снегу, песке или глубокой грязи чрезмерное ограничение пробуксовки иногда мешает выбраться из ловушки. В такой ситуации на некоторых автомобилях временное выключение контроля тяги или включение специального режима бездорожья может помочь колесам найти сцепление с поверхностью.

Перед этим следует проверить инструкцию производителя. В разных моделях кнопка может выключать только противобуксовочную систему или изменять работу нескольких электронных помощников. После выезда на жесткую поверхность систему следует вернуть в обычный режим, если инструкция не предусматривает другого.

Кнопка рециркуляции воздуха: когда ее следует включать

Кнопка рециркуляции обычно обозначается символом автомобиля со стрелкой внутри. Она управляет тем, откуда система вентиляции берет воздух: извне или в основном из салона.

Рециркуляция пригодится, когда автомобиль проезжает мимо дыма, пыли или неприятных запахов. В таком режиме система ограничивает поступление наружного воздуха, поэтому загрязнений с улицы в салон может попадать меньше.

Реклама

В жаркую погоду рециркуляция также помогает быстрее охладить салон с помощью кондиционера, ведь система обрабатывает уже охлажденный воздух.

Но постоянно пользоваться этим режимом не стоит. В холодную или дождливую погоду в салоне может накапливаться влага, отчего окна будут запотевать. Для устранения запотевания лучше воспользоваться режимом обдува стекла и подачей наружного воздуха, следуя рекомендациям производителя.

Кнопка обогрева заднего стекла: полезная функция в холодное время

Символ прямоугольного стекла с тремя волнистыми стрелками обычно обозначает обогрев заднего стекла. Во многих автомобилях система включается отдельной кнопкой на центральной панели.

После включения электрические нагревательные элементы на стекле помогают убрать конденсат, иней и тонкий слой льда. Это улучшает обзор через заднее окно, особенно после ночевки автомобиля на улице или во время перепадов температуры.

Реклама

В некоторых моделях вместе с обогревом заднего стекла активируются нагревательные элементы наружных зеркал. Однако такая функция не во всех автомобилях, поэтому следует проверить комплектацию и инструкцию.

Чтобы не тратить электроэнергию впустую, выключайте обогрев после того, как стекло очистится, если система не делает этого автоматически.

Что делать, если автомобиль застрял в снегу или грязи

Если колеса пробуксовывают, не следует резко нажимать на педаль газа. Чрезмерное вращение может углубить путь, перегреть отдельные компоненты автомобиля и повредить шины.

Сначала уберите снег, песок или грязь перед ведущими колесами и за ними, насколько это безопасно. По возможности подложите под колеса специальные противобуксовочные траки. Включите соответствующий режим движения, если он предусмотрен изготовителем.

На некоторых автомобилях помогает плавное попеременное перемещение вперед и назад, но переключать передачи нужно только после полной остановки колес. Если машина не двигается после нескольких осторожных попыток, лучше прекратить эксперименты и вызвать помощь.

Помните: отключение противобуксовальной системы не всегда улучшает ситуацию. На скользкой дороге эта система помогает сохранять управляемость, поэтому изменять ее настройки следует только при необходимости и в соответствии с рекомендациями производителя.

FAQ

Какая кнопка в машине помогает выбраться из снега?

В некоторых автомобилях для этого используют кнопку отключения противобуксовочной системы или специальный режим движения по снегу, песку или грязи. Выбор зависит от конструкции автомобиля и рекомендаций производителя.

Что означает кнопка с автомобилем и волнистыми линиями?

Обычно этот символ означает систему контроля тяги или стабилизации. Она помогает уменьшать пробуксовку колес и поддерживать управляемость автомобиля. Если у символа есть надпись OFF, кнопка может выключать или ограничивать работу определенной системы. Точное предназначение следует проверить в инструкции к конкретной модели.

Новости партнеров

Новости партнеров