Три привычки японцев, которые шокируют украинцев: почему они не звонят родителям

Японец рассказал в TikTok о трех привычках своей страны, которые удивляют украинцев — от звонков родителям до поведения за столом.

Япония

Япония / © Reuters

Блогер из Японии рассказал о культурных привычках своей страны и назвал три особенности, которые для японцев — норма, а для украинцев могут показаться странными.

Об этом рассказал автор TikTok-канала Sho_pilgrim

Первой он вспомнил традицию доедать все с тарелки: «Поэтому в Украине, когда меня угощали дома, я ел без конца. Все смеялись, что хороший аппетит, а я был едва живой», — пошутил блогер.

Вторым отличием блогер назвал редкое общение с родителями. Если в Украине дети часто звонят родным ежедневно, то в Японии не говорить с родителями месяцами нормально.

Третья особенность касается поведения за столом и социального этикета. В Японии нельзя начинать есть, пока не принесут заказ всем, особенно старшим людям. Также есть четкие правила, кто где сидит, как подавать визитку и как обращаться к собеседнику.

«Иногда, кажется, что мы живем по инструкции», — отметил японец.

Видео быстро собрало немало лайков и комментариев. Пользователи засыпали автора комплиментами за его отличное владение украинским языком. В дискуссии о дисциплине большинство сошлось во мнении, что менталитеты отличаются: японские правила для украинцев кажутся строгими и непонятными.

«Строгая дисциплина для украинского менталитета — это кандалы. Но хорошо упорядоченные требования — это философия дисциплины по-украински. Хотя иногда хочется добавить к нашей философии японские нотки», — отметили в комментариях.

Напомним, 102-летний Кокичи Акузава из японского города Маэбаси стал старейшим человеком в мире, который поднялся на гору Фудзи, и признался, что секрет его долголетия — в любви к горам.

