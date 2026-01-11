Четыре тревожных сигнала в доме, которые указывают на замерзание труб

Труба / © iStock

В Украину этой зимой вернулась холодная и морозная погода, которая создает серьезный риск замерзания водопроводных труб в жилых домах. Это может привести к прекращению подачи воды, проблемам с отоплением, а в худшем случае — к прорыву труб и затоплению помещений.

Сообщается, что трубы чаще всего замерзают при температуре ниже нуля, особенно если они недостаточно изолированы. Во время замерзания вода расширяется, создавая повышенное давление внутри труб, что может привести к их деформации, растрескиванию или разрыву.

Своевременное выявление проблемы может помочь предотвратить серьезные повреждения. Компания назвала четыре основных предупреждающих признака замерзания труб:

булькающие или необычные звуки из системы центрального отопления во время ее включения;

котел не запускается или работает с перебоями;

из кранов не течет вода или она поступает очень слабой струей;

медленный слив воды в раковине и медленное смывание унитаза, а также появление капель из крана на кухне.

В компании объяснили, что если трубы замерзли, вода не может нормально проходить по системе, из-за чего из кранов поступает лишь незначительное количество воды или она отсутствует полностью.

В случае подозрения на замерзание труб специалисты советуют как можно быстрее определить место проблемы. В современных конденсационных котлах чаще всего замерзает конденсатная труба — пластиковая труба, отводящая конденсат от котла наружу. Рекомендуется проследить, где именно она выходит на улицу, и проверить, не покрылась ли она инеем или льдом.

Кроме наружных труб, в зоне повышенного риска находятся трубы, расположенные в неотапливаемых или холодных местах дома — на чердаках, в подвалах, кладовках и шкафах. Именно в таких зонах замерзание труб в период сильных морозов случается чаще всего.

Владельцам жилья предлагают внимательно следить за работой систем водоснабжения и отопления в зимний период и принимать меры для утепления труб, чтобы избежать аварийных ситуаций.

