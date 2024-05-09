Три желания пары, нашедшей лампу джина, исполнились: что она загадала – фото, подробности

Счастливая пара получила шанс выбрать между тремя желаниями или огромной суммой наличных – после того, как найдет лампу джина.

Об этом пишет Daily Star.

Как в культовом фильме Диснея "Аладдин", Рон Новак и Мишель Буш в течение двух месяцев принимали участие в конкурсе, организованном компанией Treasure Games. Заплатив абонентскую плату, пара совершила три поездки в Даллас, штат Техас, в надежде найти место, где спрятана лампа.

И это, наконец, произошло после того, как они потратили дополнительный день на охоту во время последней поездки. Теперь им пришлось выбирать между миллионом долларов или тремя желаниями на примерно такую же сумму. В результате пара выбрала желания.

Пара нашла "лампу джина" / Фото: Treasure Games$/Facebook

Рон сказал, что одно из желаний – сделать пожертвование благотворительной организации, которая помогла ему, когда он был бездомным: "Для меня это был самый большой подарок – иметь возможность дать им деньги на это, потому что раньше я был тем, кто брал. Я просто брал, а мне нужна была помощь и я хотел помочь".

Их второе желание было менее благотворительным, ведь теперь они владельцы мотеля Southwest, который планируют отремонтировать. А третье желание стало кульминацией личной шутки между ними после покупки фургона Sprinter. Мишель сказала: "Мы купили фургон для собак. Это наша внутренняя шутка".

Пара нашла "лампу джина" / Фото: Treasure Games$/Facebook

Но пара еще не закончила с поиском сокровищ, поскольку сейчас она планирует запустить собственную версию с денежными призами.

"Это будет стоить по меньшей мере $5000. Да, и она будет гораздо легче, чем эта – рассчитана на выходные или неделю", — говорят они.

Напомним, женщина рискнула купить "самую дешевую в мире таинственную коробку" и сорвала джекпот с ее содержимым. Она в восторге от своего "улова".

Читайте также: