"Трижды мылся в душе": реакция блогера на шведский деликатес покорила Сеть (видео)

"Трижды мылся в душе": реакция блоггера на шведский деликатес стала вирусной в Сети

Американский блогер Джеймс Эллингворт решил попробовать шведский деликатес сюрстреминг — ферментированную селедку, известную своим ужасным запахом. Однако эксперимент закончился настолько неудачно, что видео стало вирусным, набрав более 9 миллионов просмотров.

Об этом пишет What’s The Jam.

Джеймс рассказал, что видел много роликов, где люди едва выдерживали этот запах, но сам решил попробовать. Открыв сдутую банку, он сразу начал задыхаться и отходить, чтобы избежать ужасной вони. По его словам, «оно пахло так, будто вы вылили редкие экскременты на мертвого енота».

Блогер попытался откусить кусок, но тотчас выплюнул его, почувствовав неудержимый рвотный рефлекс. Он признался, что после этого ему пришлось трижды принимать душ и трижды чистить зубы, чтобы избавиться от запаха. Запах был настолько стойким, что столовые приборы пришлось несколько дней вымачивать в смеси отбеливателя, уксуса и соли.

«Мне также пришлось принять душ — намылить, смыть, повторить дважды — а затем почистить зубы примерно трижды», — сказал блогер.

Несмотря на травматический опыт, Джеймс не исключает, что попробует деликатес снова, но точно не в ближайшее время.

В комментариях под видео пользователи делились своими впечатлениями. Некоторые шведы подтвердили, что отношение к сюрстремингу в их стране делится на две крайности: одни его обожают, другие не могут выдержать. Комментарии в основном были шутливыми, но в то же время выражали соболезнования блогеру.

