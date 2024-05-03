В Квебеке, Канада, трое мужчин из одной семьи стали родителями более 600 детей.

Об этом говорится в документальном фильме Noovo Info.

Трио были донорами спермы для женщин со всей провинции, пытавшихся забеременеть. Женщины, очевидно, откликнулись на объявления в Facebook, являющиеся частью онлайн "параллельной вселенной" бесплатного донорства спермы, не регулируемого Министерством здравоохранения Канады.

Noovo Info сначала сообщило, что двое мужчин из одной семьи отдавали свою сперму онлайн, но вскоре выяснилось, что в этой истории было гораздо больше.

"Мы получили много отзывов от многих матерей, так что поняли, что это гораздо большая история. Мы продолжили расследование и нашли еще одного донора спермы из той же семьи", — рассказала ведущая Мари-Кристин. "Сейчас более 600 детей от этих трех мужчин, и это действительно бесконечная история".

Документальный фильм под названием Pere 100 enfants создали журналисты Мари-Кристин Бержерон и Максим Ландри. Они пообщались с матерями, которые с ужасом узнали, что у их детей есть десятки сводных братьев и сестер.

Двое из доноров спермы также имеют редкое генетическое наследственное заболевание печени, которое может передаться детям.

Напомним, женщина случайно узнала, что имеет 77 братьев и сестер. Она желает познакомиться с ними всеми лично.

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