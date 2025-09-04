Трогательная находка: турист наткнулся на дом-призрак, где время замерло (видео)

Коттедж Пантау, Абереду, Повис (Изображение: derelictplaces) / © mirror.co.uk

Известный валлийский путешественник Дэн, ведущий блог в TikTok под ником «Валлийский Турист», нашел заброшенный фермерский дом в холмах и признался, что эта находка вызвала у него «печаль».

Об этом пишет Mirror.

Впечатляющая, но печальная находка

Дэн исследовал дом в Поуисе, известный как ферма Пантау в Абереде. Хотя здание находится в плачевном состоянии с разбитыми окнами и разбросанными вещами, некоторые элементы остались нетронутыми. Куртки все еще висят на крючках, а чайник стоит на плите, как будто жильцы только что вышли из дома. Именно эти мелочи, напоминающие о былой жизни, произвели на Дэна глубокое впечатление.

«Удивительное здание с богатой историей. То, что я нашел внутри, было поистине впечатляющим, но в то же время довольно грустным, зная, что когда-то здесь жила семья, которая оставила много своих вещей», — написал Дэн под видео.

Дом под угрозой исчезновения

Видео быстро стало вирусным, а зрители признались, что испытывают те же эмоции, будто жители просто исчезли. Отметим, что еще в июле это здание попало в список зданий, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения в Великобритании. Этот реестр, составленный благотворительной организацией SAVE Britain’s Heritage, включает в себя объекты, которые могут быть потеряны навсегда.

Ферма Пантау, являющаяся памятником архитектуры II степени, была официально внесена в реестр еще в 2004 году. По словам экспертов, она носит «особый архитектурный интерес как ранняя фермерская усадьба XIX века».

