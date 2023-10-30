Трогательный момент: слепая собака воссоединилась со своим хозяином благодаря дрону (видео)

В Великобритании пропавшая слепая собака воссоединилась со своим хозяином благодаря дрону.

Об этом пишет Daily Mail.

Владелец Молли провел три дня в поисках 11-летнего лабрадора и опасался, что она могла умереть.

В конце концов, он решил позвонить в благотворительную организацию Drone to Home, которая использует дроны для поиска пропавших животных.

Лабрадор Молли / Фото: facebook.com/dronetohome

Команда обнаружила Молли в Тиссинтоне, Дербишире, всего через два часа после звонка, и обрадованный владелец поехал за ней.

Дрон оставался сосредоточенным на собаке, пока хозяин не прибыл на место, поэтому трогательный момент воссоединения был зафиксирован на его камеру.

58-летний хозяин Майк Херридж сказал: "Честно говоря, я не думал, что мы найдем ее в живых. Я стал осматривать канавы и ямы, в которые она могла упасть. Она абсолютно слепа и малоподвижна. Я стоял рядом с оператором дрона, который сказал: "Думаю, я нашел вашу собаку", поэтому я посмотрел на его экран и сказал: "Да, это она!".

На кадрах, снятых беспилотником, видно, как Молли бродит, прежде чем Херридж подъезжает к любимцу.

"Я был так счастлив, что мы нашли ее, это был действительно эмоциональный момент", — сказал мужчина, добавив: "Это было большим облегчением для семьи, но я не подозреваю, куда она ушла. Когда она услышала мой голос, она принялась прыгать, как щенок, я держал ее и думал: "Не могу поверить, что забираю тебя прямо сейчас".

Генеральный директор Drone to Home Фил Джеймс сказал: "Я не часто испытываю эмоции, но лабрадор вызывал у меня слезы".

Фил, который также является главным оператором дронов и инструктором благотворительной организации, начал свою миссию по воссоединению владельцев и животных в 2019 году. Тогда у него был только один дрон. Сначала он финансировал компанию самостоятельно, пока в апреле в прошлом году не зарегистрировал ее как благотворительную.

Фил добавил: "На сегодняшний день мы вернули 2487 собак, трех пони, эму, скунса и девяти коров. Мы получаем в среднем около 40 звонков и сообщений в день и у нас есть 11 обученных волонтеров, которые отвечают на телефонные звонки. Мы все любим то, что делаем, и у нас самая лучшая работа в мире".

Напомним, 1000 кошек спасли от убоя и продажи под видом шашлыков из свинины и баранины. Грузовик заметили активисты.

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