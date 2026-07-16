Трубы «Фуксаса», ставшие визитной карточкой Тбилиси, будут снесены

Трубы «Фуксаса». Фото: newsgeorgia.ge

Реклама

Все туристы, приезжавшие в столицу Грузии в последнее десятилетие, неизменно обращали внимание на футуристические серебристые трубы в парке Рике, ставшие одним из самых узнаваемых, хотя и противоречивых символов современного Тбилиси. Это сооружение, напоминавшее инопланетный объект посреди исторического центра, не оставляло равнодушным никого, кто-то восхищался смелостью и архитекторами, а кто-то считал, что эти громоздкие конструкции лишь уродуют виды старого города. Однако сейчас история этого объекта подходит к концу.

В Тбилиси принято окончательное решение о демонтаже футуристического комплекса, известного как «трубы Фуксаса» (Music Theatre and Exhibition Hall), или «кувшинов Рике» расположенного в парке Рике. Это сооружение, спроектированное известным итальянским архитектурным бюро Studio Fuksas, на протяжении более десяти лет оставалось одним из самых спорных символов современной архитектуры грузинской столицы.

История строительства и «замороженное» состояние

Проект, состоящий из двух соединенных трубчатых объемов, покрытых сталью и стеклом, был инициирован в 2011 году при президентстве Михеила Саакашвили. Он должен был стать концертным залом и выставочным центром. Хотя строительство было почти завершено к 2012 году, после смены власти в Грузии объект так и не был официально введен в эксплуатацию.

Реклама

В течение последующих лет здание оставалось пустым. Она неоднократно меняла владельцев, однако ни один из предложенных проектов по ее адаптации или открытию не был реализован. Комплекс постепенно приходил в упадок, что вызвало волну критики со стороны представителей городских властей, которые называли сооружение «нефункциональным» и «брошенным».

Решение о демонтаже

В июле 2026 г. Департамент архитектуры мэрии Тбилиси официально выдал разрешение на демонтаж здания. Владелец объекта, компания Makro Constructions, обязан завершить работы по разборке конструкций до 25 декабря 2026 года.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пояснил, что решение было обусловлено неудовлетворительным состоянием постройки и отсутствием его практического использования. Пока официальные проекты относительно того, что именно появится на освобожденном участке в центре города, не представлены. Ранее среди возможных сценариев развития территории упоминалось строительство гостиницы, однако на данный момент никаких конкретных архитектурных концепций городские власти не утвердили.

Снос «труб Фуксаса» завершает длительный период неопределенности вокруг этого архитектурного объекта, который, несмотря на свою визуальную узнаваемость, стал олицетворением недостроенных амбиций предшествующей эпохи.

Реклама

Новости партнеров