Трудно уснуть вовремя: специалисты объяснили, что такое вечерняя прокрастинация и как от нее избавиться

Если вам тяжело ложиться спать вовремя, и вы чувствуете, что теряете ценный отдых, эта статья для вас.

Вы слышали о прокрастинации перед сном ? Специалисты назвали это явление ночным врагом производительности. Узнайте о трудностях с засыпанием и несколько простых стратегий, которые помогут вам спать вовремя.

Вам трудно уснуть вовремя? Вы тратите часы на пролистывание ленты в телефоне или просмотр Netflix вместо того, чтобы хорошо выспаться? Если да, возможно, вы стали жертвой прокрастинации перед сном. Пора взять под контроль режим.

Что такое прокрастинация перед сном

Промедление со сном – поведение, когда мы не соблюдаем вечерний режим и ложимся после предыдущего договоренного времени, даже если ничто не мешает нам лечь вовремя.

Мы засиживаемся допоздна за ноутбуком, смотрим телевизор, играем в видеоигры, скроем ленту в соцсетях и долго листаем новости на разных сайтах.

Людям, откладывающим время сна, трудно уснуть, даже когда они отложат телефон.

Последствия откладывания сна

Откладывание сна может иметь серьезные последствия для здоровья.

Недостаток сна может привести к снижению бдительности, трудностям с концентрацией и снижению производительности, что окажет негативное влияние на работу, обучение и общение.

Дефицит сна может привести к неправильному принятию решений, раздражению, спорам с семьей и друзьями, а в некоторых случаях и к депрессии.

Отложение сна может сильно повлиять на общее самочувствие и качество жизни.

Причины затруднений с засыпанием

Промедление со сном является распространенной проблемой, которая может привести к таким проблемам, как недосыпание, истощение и снижение работоспособности.

Многие люди страдают от прокрастинации, и хотя причины могут быть разными, некоторые из самых распространенных причин включают попытки справиться со стрессом или переработку, желание общаться и чувствовать себя более продуктивным вечером.

Попытайтесь быть последовательными

Один из лучших способов бороться с прокрастинацией – разработать последовательный режим засыпания вечером. Установите для себя определенное время и соблюдайте его каждый день. Это приучит организм естественным образом чувствовать себя готовыми ко сну каждый вечер в одно и то же время.

Поблагодарите себя за то, что вы соблюдаете распорядок дня, вознаградив себя чашечкой травяного чая, короткой медитацией, чтением или несколькими минутами отдыха под любимую музыку.

Также объясним, почему нам снятся ужасы. Чаще ужасы наблюдаются в детстве, но от 50 до 85% взрослых сообщают о страшных снах, которые приходят регулярно или время от времени.

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