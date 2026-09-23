Царапина от щенка на курорте обернулась трагедией: женщина умерла через четыре месяца

Женщина умерла от бешенства после царапины щенка / © Associated Press

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Незначительная царапина, полученная во время отпуска, обернулась смертельной болезнью для 59-летней британки Ивонн Форд. Женщину задел лапой бездомный щенок в Марокко, однако тогда она не придала этому значения. Через четыре месяца Ивонн умерла от бешенства.

Об этом сообщило издание Mirror.

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В Марокко женщина приехала вместе с мужем Роном в феврале 2025 года. Однажды супруги отдыхали на пляже, когда к ним подошёл бездомный щенок. Дочь британки Робин Томсон предполагает, что её мать могла нечаянно напугать животное, когда ступила ногой на песок.

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Щенок поцарапал Ивонн ногу, но повреждение кожи было почти незаметным. Поэтому женщина просто вытерла это место влажной салфеткой и продолжила отдых. Ни она, ни её родные не заметили опасности в том, что произошло.

Даже после возвращения домой Ивонн не обратилась к врачам. Робин предлагала матери показать царапину врачу, однако та не считала это необходимым. В течение следующих нескольких месяцев ничто не указывало на серьезные последствия — британка чувствовала себя нормально.

Ситуация резко изменилась в начале июня. Сначала у Ивонн появилась головная боль, после чего её самочувствие начало стремительно ухудшаться. Она теряла способность ходить и говорить, стала растерянной, у неё начались галлюцинации. Впоследствии женщине стало сложно глотать, есть и спать.

Пациентку госпитализировали в больницу Барнсли, но причину тяжёлого состояния удалось установить не сразу. По словам Робин, лишь примерно через пять дней один из врачей обратил внимание на возможную связь болезни с недавней поездкой за границу. После этого выяснилось, что Ивонн заразилась бешенством.

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Британку перевели в инфекционное отделение Королевской больницы Халламшир в Шеффилде. Спасти её не удалось — 11 июня она умерла.

После потери матери Робин начала рассказывать её историю, чтобы предупредить других путешественников. Она убеждена: если бы семья знала о риске после контакта с животным и о необходимости срочно обратиться за помощью, Ивонн прошла бы необходимое лечение.

Сейчас Робин сотрудничает с Всемирной ветеринарной службой и программой Mission Rabies, которые занимаются борьбой с бешенством, в частности вакцинацией собак и просвещением населения.

Она также призывает туристов не считать царапину безопасной только потому, что она небольшая, а животное не ведет себя агрессивно. После возможного контакта с бешенством рану необходимо тщательно промыть водой с мылом и немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Что известно о бешенстве

Как поясняют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, бешенство — смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему людей и теплокровных животных.

Вирус передается со слюной инфицированного животного. Заразиться можно не только после укуса, но и через царапину или попадание слюны на открытую рану или слизистые оболочки. Переносчиками бешенства могут быть как дикие, так и домашние животные, в частности собаки, кошки, лисы, волки, еноты, барсуки и летучие мыши. В то же время опасность могут представлять и животные, которые внешне кажутся здоровыми, ведь они способны передавать вирус ещё до появления симптомов.

Инкубационный период бешенства чаще всего длится от одного до трёх месяцев, однако в некоторых случаях может составлять от семи дней до более года. Среди первых проявлений заболевания — повышенная температура, боль, покалывание или жжение в месте повреждения. Позже могут появиться головная боль, беспокойство, гидрофобия, аэрофобия, галлюцинации и паралич.

В ЦОЗ подчеркивают: если животное укусило, поцарапало или его слюна попала на поврежденную кожу, рану необходимо немедленно промыть водой с мылом не менее 15 минут. После этого рану следует обработать антисептиком и как можно скорее обратиться в травмпункт или центр по борьбе со бешенством.

Постконтактную профилактику необходимо начать до появления симптомов. По данным ЦОЗ, антирабическая вакцина предотвращает развитие заболевания в 96–99% случаев. Самовольно прерывать или нарушать назначенный курс вакцинации нельзя.

Напомним, что обычный душ стал началом истории, которая за считанные недели привела 23-летнего мужчину в операционную. Необычное изменение, которое он случайно заметил, оказалось признаком рака.

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