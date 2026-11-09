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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Целый город под землей, чтобы спастись от жары: как там устроена жизнь

В Австралии построили целый город под поверхностью пустыни, чтобы спастись от жары. Показали, как устроена жизнь в Кубер-Педе.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Кубер-Педи построили под поверхностью пустыни

Кубер-Педи построили под поверхностью пустыни / © LADbible

В Австралии есть необычный город с подземными жильями, помогающими местным жителям пережить жару. Так как летом температура может подниматься до более чем 40°C.

Об этом пишет LADbible.

Кубер-Педи расположен в Южной Австралии, примерно в 525 милях от Аделаиды. Иногда его называют «опаловой столицей мира» из-за большого количества драгоценных камней.

Средняя температура в городе составляет около 30–32°C, но летом она может подняться до изнуряющих 48°C. Здесь один из самых низких уровней осадков в стране — в среднем всего 38 дождевых дней в году.

Жаркий пустынный климат города означает, что здания над землей нуждаются в кондиционировании воздуха для комфорта. Но местные жители также придумали гениальный способ охлаждения, не требующий кондиционеров – строя подземные дома на склонах холмов.

Около 2000 человек называют Кубер-Педи своим домом. Но он также стал популярной достопримечательностью благодаря своим уникальным подземным пещерам, включающим не только жилые помещения, но и церкви, бары и магазины.

/ © LADbible

© LADbible

Жители и посетители могут воспользоваться услугами подземного казино, парикмахерских и ресторанов. Есть даже отель под названием Desert Cave Hotel, который имеет бары, бильярдный, ресторан и сувенирный магазин – все это спрятано под землей.

Библиянки нужно бурить по меньшей мере на глубину 4 метра, чтобы предотвратить обвал крыши, но самая глубокая – на целых 8 метров под землей.

Дома оснащены всеми современными удобствами, которые вы ожидаете найти в типичной наземной собственности, включая электричество, водопровод и Интернет.

А поскольку они находятся под землей, подальше от палящего солнца, там, естественно, гораздо прохладнее, со средней температурой от 19 до 25 ° C круглый год.

Родившаяся в Германии Сабрина Тройзи рассказала, что переехала в Кубер-Педи в 2013 году со своей семьей и не жалеет об этом. Она поделилась, что ее подземный дом стоил 132 000 фунтов стерлингов, что гораздо меньше средней цены недвижимости в Аделаиде, которая составляет 382 000 фунтов стерлингов. Труази также нашла работу в опаловом руднике и музее Умуны.

«Зайти в наш дом – просто зайти на холм. Жить под землей гораздо дешевле, чем над землей. Это дешевле, потому что вам не нужно отапливать или охлаждать комнаты, и вам нужен только свет внутри. Нет никакого внешнего шума. Когда вы закрываете дверь, все исчезает. Полная тьма, абсолютная тишина, идеально для сна. Я люблю спать под землей», – объяснила она.

/ © LADbible

© LADbible

Поскольку погода остается сухой и теплой в течение всего года, Труази пошутила, что на самом деле не обязательно смотреть в окно перед выходом из дома.

«Вы, наверное, можете оставить свой зонтик дома», – сказала она.

На поверхности Кубер-Педи имеет популярное местное поле для гольфа, где вообще нет травы, поэтому игрокам приходится носить с собой небольшой кусочек дерна, чтобы выполнять первый удар. Пытаясь спастись от жары, большинство игр в гольф проводят ночью, используя светящиеся в темноте мячи.

Это также стало популярным местом для кинематографистов благодаря фотогеническим пейзажам. Здесь снимались такие фильмы, как «Безумный Макс под куполом грома» 1985 года, научно-фантастический фильм ужасов Вин Дизеля 2000 года «Черная дыра» и «Смертельная битва».

Напомним, что в Шотландии продают "космический корабль" . Необычный дом, похожий на космический корабль из научно-фантастического фильма, расположен на удалённом полуострове Морверн в Шотландии. Серебристая конструкция с иллюминаторами и огромными панорамными окнами стоит на металлических опорах и открывает вид на пролив Малла и окрестные горы.

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