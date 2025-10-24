Цена мечты: девочка горько расплакалась, когда поняла, чего ей стоило красивое платье

Девочка расплакалась на кассе, когда потратила все сбережения на платье / © скриншот с видео

Четырехлетняя девочка, по имени Эверли, подарила миллионам пользователей соцсетей искренний и трогательный урок о «цене мечты». Когда малыши впервые в своей жизни самостоятельно рассчитались на кассе за взлелеянное в мечтах платье , радость от покупки мгновенно сменилась горькими слезами, ведь она осознала, что ее личные сбережения полностью исчезли. Видеоролик, снятый ее мамой, набрал более 44 миллионов просмотров только у TikTok.

Дополнительные детали мама девочки Элисон Шумейкер рассказала в комментарии для издания People.

Первый урок финансов: от радости к слезам

История началась с обычного семейного похода в магазин. 32-летняя Элисон Шумейкер, ее муж Брок и две дочери — шестилетняя Фейт и четырехлетняя Эверли — решили «просто посмотреть, что интересно» в детском отделе. Там сестры сразу же заметили яркие платья, стилизованные под Wicked Princess, и решили, что им немедленно нужно их приобрести.

Девочки настояли на том, чтобы рассчитаться самостоятельно, ведь имели собственные кошельки с накопившимися деньгами, а платья стоили по 21 доллару каждая. Старшая дочь быстро справилась с оплатой, использовав купюры $20 и $5 и получив 4 доллара сдачи. А вот Эверли принесла на кассу целую стопку однодолларовых купюр.

Мама Элисон включила камеру, чтобы зафиксировать момент первой самостоятельной покупки дочери. Сначала малыши с энтузиазмом сканировали товар и опускали доллары в приемник терминала самообслуживания. Однако, когда раздался сигнал о полной оплате, а последняя купюра исчезла в машине, лицо девочки скривилось от печали и слез.

На видео слышно, как папа пытается ее ободрить, говоря: 'Смотри, у тебя еще осталось четыре доллара! ' Но эта поддержка лишь усугубила ситуацию.

«Но это были все мои деньги…»

Ответ четырехлетней Эверли, прозвучавшей сквозь слезы, и стал вирусной частью ролика.

«Но это были все мои деньги…», – ответила Эверли сквозь слезы, пораженная тем, что ее сбережения исчезли так быстро и навсегда.

Элисон Шумейкер признается, что этот момент вызвал очень неоднозначную реакцию у всех собравшихся.

«Это был тот момент, когда искренне жалко, но и забавно одновременно. Думаю, большинство женщин испытывали нечто подобное, когда стояли у кассы и видели, как исчезают их деньги», – рассказала мама девочки.

Она пояснила, что девочки пока не получают еженедельных карманных денег, ведь у них нет повода регулярно и самостоятельно их тратить. Но родители поощряют их хранить средства, подаренные на праздники и дни рождения. Именно поэтому покупка платья за 21 доллар стала для Эверли действительно значимым событием.

«У Эверли есть доброе сердце — она всегда предлагает купить что-то для других. Но мы просим ее оставить эти деньги себе. Так что платье стало ее первой собственной покупкой — и первым уроком о цене мечтаний», — подытожила Элисон Шумейкер.

Реакция Сети

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, оставив более 47 тысяч комментариев в TikTok . Многие увидели в слезах девочки собственные «взрослые» финансовые проблемы. В комментариях под вирусным роликом тысячи людей выразили поддержку и соболезнование маленькой Эверли:

«Она – это я в 30»;

«О, мала, эта боль знакома каждой женщине»;

«Это — взрослая жизнь, крошка. Так уж оно все устроено»;

«Бедная Эверли. Хорошо, что она пока не знает о счетах, ипотеке и кредите за обучение».

