Цена женщины – 3000 долларов: как в Сьерра-Леоне людей убивают ради магических ритуалов

В Сьерра-Леоне многие семьи сталкиваются с трагедиями, связанными с ритуальными убийствами, где части человеческих тел используются для магических ритуалов, известных как джудж.

Об этом говорится в материале BBC.

Мать 11-летнего Папайо, четыре года назад ставшая жертвой такого преступления, до сих пор не получила справедливости. Тело мальчика было найдено в колодце с отрезанными конечностями и жизненно важными органами.

"Сегодня у меня болит. Они убили моего ребенка, и царит только тишина", – рассказала BBC Africa Eye Саллей Калоко.

Мать Папайо Салли Калоко не смирилась со смертью сына и хочет, чтобы его убийц нашли. / © BBC

Ритуальные практики, обещающие богатство и власть клиентам из-за амулетов из частей тел, часто остаются без внимания правоохранителей. В стране с населением около 9 миллионов человек работает только один патологоанатом, что усложняет сбор доказательств и расследования.

Команда BBC обнаружила двух практиков джуджа, подтвердивших, что части человеческих тел продаются для ритуалов. Один из них, представленный как Кану, даже показал человеческий череп и озвучил цену женщины – 3000 долларов. Другой, Идар, утверждал, что имеет команду травников, способную выполнить любой заказ.

Традиционные целители Сьерра-Леоне пытаются дистанцироваться от этих "черных" практик, отмечая, что они вредят репутации легальной традиционной медицины. "Когда кто-то хочет стать лидером… они отрезают части людей и используют это для силы", – объяснил Шеку Тараваллие, президент Совета традиционных целителей.

Правоохранительные органы проводят рейды при поддержке традиционных целителей, но большинство преступлений остаются нераскрытыми или классифицируются как несчастные случаи или смерти. Трагедии продолжаются: во время расследования BBC, в мае 28-летнюю Фатмату Конте убили в Макене. Семья заплатила за перевозку тела для вскрытия, но официальных арестов до сих пор не было.