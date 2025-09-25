Цифровое совершеннолетие: политики хотят ограничить доступ подростков к соцсетям — что известно

В ЕС обсуждают минимальный возраст для соцсетей / © Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поддержала призыв установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

Об этом пишет издание Politico.

«Многие страны Европейского Союза считают, что пора ввести цифровое совершеннолетие для доступа к социальным сетям. И я хочу сказать вам, как мать семерых детей и бабушка пятерых внуков, я разделяю их точку зрения», — сказала она во время мероприятия на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В издании напомнили, что такие страны ЕС, как Греция, Франция и Дания в последние месяцы настаивали на установлении цифрового возраста совершеннолетия, утверждая, что социальные сети наносят ущерб несовершеннолетним.

Но то, как это будет реализовано, является предметом горячих дискуссий среди политиков.

Этот вопрос привлек к себе повышенное внимание по всему миру после того, как Австралия установила минимальный возраст для регистрации учетных записей в определенных социальных сетях — 16 лет.

Фон дер Ляен подтвердила планы создания группы экспертов ЕС для «оценки того, какие шаги имеют смысл на европейском уровне».

