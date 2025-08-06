Цукерберг, Безос и другие миллиардеры строят секретные бункеры: к чему готовятся

Коллаж Джеймса Басслера

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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос и другие технологические гиганты строят секретные бункеры для избавления от кризисов мировой войны, пандемий и климатических катастроф.

Об этом пишет журналист Джейсон Басслер в соцсети Х.

Так, американский миллиардер, имеющий гражданство Новой Зеландии Питер Тиль, представил планы гигантского строительства, которое, по предположениям местных источников и расследований, на самом деле является подземным бункером высокого уровня безопасности с частными сельскохозяйственными угодьями.

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Марк Цукерберг незаметно застроил почти тысячу гектаров на Кауаи, Гавайи, где разместил два огромных особняка, сельскохозяйственные угодья и подземное хранилище площадью 1500 квадратных метров, оборудовано взрывостойкими дверями, эвакуационными люками, системами самообеспеченности, такими как резервуары для воды, насосные системы и многоуровневая инфраструктура безопасности.

Марк Цукерберг / © Associated Press

Сэм Альтман из OpenAI еще в 2016 году открыто заявил, что готовится к коллапсу общества. Он признался в накоплении оружия, золота, бензина, антибиотиков и ранчо для отдыха. Он также подтвердил, что его здание укреплено усиленным подземным подвалом.

«У меня есть оружие, золото, йодид калия, антибиотики, батарейки, вода, противогазы Армии обороны Израиля и большой участок земли в Биг-Суре, куда я могу улететь», — заявил разработчик искусственного интеллекта.

«А теперь спросите себя: зачем архитекторам цифровой эпохи нужны бункеры?», — пишет журналист.

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В Times of India подтверждают, что миллиардеры инвестируют в укрепленные тайники, а планирование выживания становится новым символом статуса.

Эти бункеры предназначены не для научно-фантастических апокалипсисов искусственного интеллекта, а для реальных угроз — глобальных конфликтов, пандемий, кибервойны, климатических катастроф, экономической нестабильности, гражданских волнений и долгосрочных сбоев инфраструктуры, угрожающих безопасности и непрерывности элиты.

С ростом геополитической напряженности и ростом социальной нестабильности технологические элиты готовятся к худшим сценариям, обустраивая роскошные укрытия, оборудованные возобновляемой энергией, системами фильтрации воздуха, гидропонными фермами и даже кинотеатрами.

Журналисты напоминают, что в 21 веке наблюдается возрождение напряженности, подобной временам Холодной войны, когда военные конфликты, региональные войны и ядерные угрозы снова обсуждаются в публичном дискурсе. Такие события, как война в Украине, эскалация торговой напряженности между США и Китаем, а также беспокойство по поводу оружия массового уничтожения усилили опасения внезапной нестабильности.

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Бункеры обеспечивают безопасное убежище во время политических или военных кризисов, гарантируя безопасность, когда нормальное управление и безопасность могут потерпеть неудачу. Для многих миллионеров и миллиардеров планирование на случай чрезвычайных ситуаций сейчас столь же важно, как и инновационная стратегия.

Кроме того, бункеры служат безопасной, изолированной средой, которая уменьшает риск инфекционных заболеваний во время пандемий, как это было за ковида, в то же время обеспечивая доступ к необходимым ресурсам во время длительных локдаунов или запретов на путешествия.

Что включают эти бункеры

Солнечная энергия и автономные энергетические решения — резервные системы, такие как Tesla Powerwalls и ветровые турбины, обеспечивают работу этих бункеров вне зависимости от общественной инфраструктуры.

Усовершенствованные системы фильтрации воздуха и воды способны удалять биологические, химические и радиоактивные загрязнители, обеспечивая воздух для дыхания и чистую воду.

Гидропонные фермы — крытое, беспочвенное земледелие для самодостаточного производства продуктов питания, что гарантирует свежую зелень даже в условиях локдауна.

Медицинские учреждения и центры безопасной связи — мини-клиники и зашифрованная связь обеспечивают здоровье и связь между жителями.

Роскошные удобства — высококлассные спортзалы, спа-центры, бассейны и частные кинотеатры делают бункеры комфортными для длительного проживания, а не только для выживания.

«Эта тенденция отражает тревожное смещение: хотя эти лидеры формируют технологическое будущее человечества, они также значительно инвестируют в обеспечение собственного выживания, когда стабильность общества находится под угрозой», — отмечают в издании.

Раньше мы писали, в каких странах можно будет пережить «апокалипсис».