Цветы будут цвести обильнее: садовник короля Чарльза назвал неожиданное средство

Сад (иллюстративный фото) / © Credits

Реклама

Бывший садовник короля Чарльза Джек Стукс, более 20 лет работавший в имении Хайгроув-Хаус, поделился простым способом ухода за цветами. По его словам, для рододендронов и азалий особенно полезна может быть кофейная гуща.

Об этом говорится в материале Mirror.

Стукс объяснил, что кофейная гуща лучше всего подходит растениям, которые любят кислую почву. К таким относятся рододендроны и азалии – популярные садовые цветы, которые ценят яркое и обильное цветение.

Реклама

По словам садовника, кофе содержит питательные вещества, в том числе азот, калий и магний. Они помогают растениям лучше расти, укрепляться и активнее цвести. Кроме того, при разложении кофейная гуща улучшает структуру почвы и помогает ему дольше удерживать влагу.

Как правильно использовать кофейную гущу

Стукс подчеркнул, что перед внесением в почву кофейную гущу нужно хорошо высушить. В солнечные дни он советует разлагать ее на противне, а после высыхания хранить в герметичном контейнере.

Когда гуща готова к использованию, ее следует смешать с компостом и внести вокруг корней растения. После этого смесь нужно слегка перемешать с грунтом и хорошо полить.

В то же время садовник предостерегает: влажная кофейная гуща может способствовать появлению плесени, поэтому использовать ее следует только после полного высыхания.

Реклама

Важная оговорка для владельцев животных

Джек Стукс также советует не оставлять большие комки кофейной гущи на поверхности почвы. Ее лучше тщательно смешивать с компостом, чтобы она равномерно распределялась и не привлекала домашних животных.

Особенно это касается собак, ведь кофе может быть для них токсичным.

Кофейная гуща может отпугивать вредителей

Еще одно преимущество кофейной гущи — оно может помочь в борьбе с улитками и улитками. По словам садовника, вокруг основания таких растений, как дельфиниумы или хосты, можно сделать кольцо из сухой кофейной гущи.

Из-за шершавой текстуры улитки и улитки менее охотно преодолевают такой барьер. Кроме того, кофеин может действовать как дополнительный отпугивающий фактор.

Реклама

В то же время Стукс советует не злоупотреблять кофейной гущей. Ее избыток может сделать почву слишком кислой. Поэтому использовать этот способ следует постепенно и прежде всего в качестве подкормки для растений, а не только как средство против вредителей.

Напомним, ранее эксперты рекомендовали обратить внимание на простую органическую подкормку для пышного и более длинного цветения гортензий.

Новости партнеров