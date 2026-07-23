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Туалетная бумага может скоро исчезнуть: что придет ему на смену — это удивит
Умные туалеты с унитазом-биде обеспечивают комфорт и эффективность ежедневного использования, поэтому туалетная бумага может исчезнуть.
Туалетная бумага может оказаться ненужной, так как появилась новая альтернатива для ванных комнат, которая является трендом во всем мире. Речь идет об унитазах-биде.
Об этом пишет Cronista.
Известные унитазы-биде появились в Японии, но сейчас они активно развиваются по всему миру. Это устройства, объединяющие функции унитаза и биде в одном блоке, используя передовые технологии для улучшения личной гигиены.
Среди их основных особенностей:
системы очистки воды с регулируемыми настройками, позволяющими регулировать температуру, давление и направление,
сушка теплым воздухом,
подогрев сидений,
автоматические датчики, обнаруживающие присутствие пользователя.
Мировой тренд, набирающий обороты
Одно из самых революционных изменений, принесших разумные туалеты, — это возможное уменьшение или даже устранение туалетной бумаги. Использование воды позволяет проводить более тщательную очистку по сравнению с традиционными методами. Также эта технология уменьшает прямой контакт и более безопасна для кожи.
Многие модели также включают в себя антибактериальные системы и программы самоочистки. Это увеличивает уровень санитарности.
С экологической точки зрения, влияние также значительно. Меньшее потребление бумаги означает уменьшение спроса на природные ресурсы.
Преимущества и обслуживание современной ванной комнаты
Умные туалеты с унитазом-биде обеспечивают комфорт и эффективность ежедневного использования. Автоматизация функций упрощает рутину, а современные материалы помогают поддерживать гигиену оборудования.
Глобальный рост популярности унитаза-биде знаменует собой глубокое изменение в бытовых привычках. Интеграция технологий в ванную комнату переосмысливает личную гигиену и предполагает будущее, в котором каждая деталь дома будет разработана для обеспечения более комфортного и экологичного опыта.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя класть туалетную бумагу на сиденье в общественном туалете.