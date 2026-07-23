ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
96
Время на прочтение
2 мин

Туалетная бумага может скоро исчезнуть: что придет ему на смену — это удивит

Умные туалеты с унитазом-биде обеспечивают комфорт и эффективность ежедневного использования, поэтому туалетная бумага может исчезнуть.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Туалетная бумага

Туалетная бумага / © Pexels

Туалетная бумага может оказаться ненужной, так как появилась новая альтернатива для ванных комнат, которая является трендом во всем мире. Речь идет об унитазах-биде.

Об этом пишет Cronista.

Известные унитазы-биде появились в Японии, но сейчас они активно развиваются по всему миру. Это устройства, объединяющие функции унитаза и биде в одном блоке, используя передовые технологии для улучшения личной гигиены.

Среди их основных особенностей:

  • системы очистки воды с регулируемыми настройками, позволяющими регулировать температуру, давление и направление,

  • сушка теплым воздухом,

  • подогрев сидений,

  • автоматические датчики, обнаруживающие присутствие пользователя.

Мировой тренд, набирающий обороты

Одно из самых революционных изменений, принесших разумные туалеты, — это возможное уменьшение или даже устранение туалетной бумаги. Использование воды позволяет проводить более тщательную очистку по сравнению с традиционными методами. Также эта технология уменьшает прямой контакт и более безопасна для кожи.

Многие модели также включают в себя антибактериальные системы и программы самоочистки. Это увеличивает уровень санитарности.

С экологической точки зрения, влияние также значительно. Меньшее потребление бумаги означает уменьшение спроса на природные ресурсы.

Преимущества и обслуживание современной ванной комнаты

Умные туалеты с унитазом-биде обеспечивают комфорт и эффективность ежедневного использования. Автоматизация функций упрощает рутину, а современные материалы помогают поддерживать гигиену оборудования.

Глобальный рост популярности унитаза-биде знаменует собой глубокое изменение в бытовых привычках. Интеграция технологий в ванную комнату переосмысливает личную гигиену и предполагает будущее, в котором каждая деталь дома будет разработана для обеспечения более комфортного и экологичного опыта.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя класть туалетную бумагу на сиденье в общественном туалете.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie