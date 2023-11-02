Турист был арестован в ресторане из-за неправильного перевода фрукта: что он написал

В Португалии турист случайно вызвал страх перед взрывом, неправильно переведя местное слово "гранат".

Об этом пишет The Telegraph.

36-летний неназванный русскоязычный гражданин Азербайджана пытался заказать фруктовый сок в ресторане в Лиссабоне.

Все пошло не так после того, как он попытался перевести название фрукта на португальский язык с помощью переводчика. Затем он написал перевод на салфетке и передал его официанту.

Он даже не подозревал, что приложение случайно издало слово, что означает "граната", из-за чего запаниковавший сотрудник интерпретировал записку как угрозу взрыва и вызвал полицию.

На кадрах из местных СМИ видно, как пять офицеров приближаются к путешественнику с оружием наготове, когда он лежит на земле. Затем они надевают наручники и берут его под стражу.

Турист вызвал панику о бомбе из-за неправильного перевода / Фото: Correio da Manha

Впоследствии туриста доставили в местный полицейский участок для допроса, после чего его отпустили, поскольку выяснилось, что у него нет оружия. Власти обыскали его гостиничный номер, а также проверили ресторан.

Полиция Лиссабона также проверила свою базу данных и проконсультировалась с антитеррористическим подразделением страны, но их поиски не увенчались успехом.

Напомним, бизнесмен оплатил 1200 подчиненным и их семьям отдых в Диснейленде. Ранее магнат подарил своим сотрудникам частный концерт с участием мировых звезд.

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