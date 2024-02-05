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Турист инсценировал похищение в Таиланде и требовал деньги в семьи, чтобы продолжать вечеринки

Турист инсценировал похищение в Таиланде и требовал деньги в семьи, чтобы продолжать вечеринки

Турист инсценировал свое похищение в Таиланде, чтобы получить деньги от семьи на вечеринки / Фото: Pexels

Делом занялся Интерпол.

У 48-летнего англичанина, отдыхавшего в Паттайе, Таиланд, закончились деньги, и он пытался потребовать средства у своей семьи дома, заставив своих товарищей выдать себя за его похитителей.

Об этом пишет Oddity Central.

Йен Робби Дэй из Портсмута, Англия, прекрасно провел время в столице вечеринок Таиланда. После неоднократного продолжения своего экзотического отпуска и просьб оставшейся дома семьи прислать ему больше денег, Йен обнаружил, что он больше не имеет средств, чтобы тратить их на выпивку, наркотики и другие местные удовольствия.

Его семья отказалась больше финансировать его постоянные развлечения, поэтому он был вынужден принять решение – либо закончить отпуск в Таиланде и вернуться домой, либо найти способ получить больше денег. Это было несложно, поэтому он убедил своих товарищей избить его и выдать себя за гангстеров в масках, чтобы он мог инсценировать похищение и попросить у своей семьи выкуп.

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Друзья-тусовщики Йена ударили его по лицу, оставив синяки, чтобы фотографии, которые он присылал своей семье домой, выглядели правдоподобно. Некоторые его друзья также выдавали себя за похитителей на фотографиях, чтобы добавить в историю еще больше "реальности". Это сработало. Как только семья мужчины увидела снимки, они запаниковали и сообщили в полицию о его похищении.

48-летний мужчина, вероятно, никогда не думал, что Интерпол вмешается в его дело о похищении, но это произошло, и международной полицейской организации удалось быстро выследить его в гостиницу в Паттайе.

Лишь когда они сломали дверь его комнаты, вместо связанной, беззащитной жертвы они обнаружили пьяного, накачанного наркотиками мужчину, который тусовался со своими потенциальными похитителями.

"Мужчина переписывался в iMessage и FaceTime со своими родственниками в Великобритании", — сообщил журналистам подполковник Сорасак Саенчча. "Он отправил фотографии, на которых на него напали, а затем, получив травмы, сфотографировал себя так, будто его избили. Друзья били его и оставляли синяки на лице, а затем он звонил своей семье видеосвязью в FaceTime. Он попросил своих троих друзей вести себя так, будто они похитители, которые держат его в заложниках. На видео он заставлял их носить маски и вести себя как гангстеры. Когда его семья больше не поддерживала его, он инсценировал похищение, и именно поэтому он это сделал", — добавил Саенчча. "Его семья забеспокоилась и обратилась в полицию Великобритании, о чем проинформировали Интерпол. Интерпол связался с тайской полицией, и мы выследили этого человека. Но когда мы приехали, у них была вечеринка".

Когда 26 января полиция нашла Дея, он, как сообщается, находился в середине двухдневного запоя с наркотиками вместе с тремя другими иностранцами. Все участники вечеринки были арестованы по обвинению в несанкционированном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков первой категории и просроченных визах. Скорее всего, их депортируют.

Напомним, женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее дедушка на самом деле инсценировал смерть и прошел 1500 км к другой. Родные думали, что он умер.

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