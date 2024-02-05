Турист инсценировал похищение в Таиланде и требовал деньги в семьи, чтобы продолжать вечеринки

У 48-летнего англичанина, отдыхавшего в Паттайе, Таиланд, закончились деньги, и он пытался потребовать средства у своей семьи дома, заставив своих товарищей выдать себя за его похитителей.

Об этом пишет Oddity Central.

Йен Робби Дэй из Портсмута, Англия, прекрасно провел время в столице вечеринок Таиланда. После неоднократного продолжения своего экзотического отпуска и просьб оставшейся дома семьи прислать ему больше денег, Йен обнаружил, что он больше не имеет средств, чтобы тратить их на выпивку, наркотики и другие местные удовольствия.

Его семья отказалась больше финансировать его постоянные развлечения, поэтому он был вынужден принять решение – либо закончить отпуск в Таиланде и вернуться домой, либо найти способ получить больше денег. Это было несложно, поэтому он убедил своих товарищей избить его и выдать себя за гангстеров в масках, чтобы он мог инсценировать похищение и попросить у своей семьи выкуп.

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Друзья-тусовщики Йена ударили его по лицу, оставив синяки, чтобы фотографии, которые он присылал своей семье домой, выглядели правдоподобно. Некоторые его друзья также выдавали себя за похитителей на фотографиях, чтобы добавить в историю еще больше "реальности". Это сработало. Как только семья мужчины увидела снимки, они запаниковали и сообщили в полицию о его похищении.

48-летний мужчина, вероятно, никогда не думал, что Интерпол вмешается в его дело о похищении, но это произошло, и международной полицейской организации удалось быстро выследить его в гостиницу в Паттайе.

Лишь когда они сломали дверь его комнаты, вместо связанной, беззащитной жертвы они обнаружили пьяного, накачанного наркотиками мужчину, который тусовался со своими потенциальными похитителями.

Человек, который был идентифицирован как Иан Робби, от Портсмут, был встречен в дистрессе, когда польский помещен в hotel room в Паттайе, Тайланде и под его участником, reports state https://t.co/Vy298asN8Z pic.twitter.com /yRCgN6da3a — Daily Star (@dailystar) January 30, 2024

"Мужчина переписывался в iMessage и FaceTime со своими родственниками в Великобритании", — сообщил журналистам подполковник Сорасак Саенчча. "Он отправил фотографии, на которых на него напали, а затем, получив травмы, сфотографировал себя так, будто его избили. Друзья били его и оставляли синяки на лице, а затем он звонил своей семье видеосвязью в FaceTime. Он попросил своих троих друзей вести себя так, будто они похитители, которые держат его в заложниках. На видео он заставлял их носить маски и вести себя как гангстеры. Когда его семья больше не поддерживала его, он инсценировал похищение, и именно поэтому он это сделал", — добавил Саенчча. "Его семья забеспокоилась и обратилась в полицию Великобритании, о чем проинформировали Интерпол. Интерпол связался с тайской полицией, и мы выследили этого человека. Но когда мы приехали, у них была вечеринка".

Когда 26 января полиция нашла Дея, он, как сообщается, находился в середине двухдневного запоя с наркотиками вместе с тремя другими иностранцами. Все участники вечеринки были арестованы по обвинению в несанкционированном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, хранении наркотиков первой категории и просроченных визах. Скорее всего, их депортируют.

Напомним, женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее дедушка на самом деле инсценировал смерть и прошел 1500 км к другой. Родные думали, что он умер.

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