В Кении турист налил пиво слону и вызвал международный скандал: подробности (фото)

Слон / © Unsplash

Испанец опубликовал ролик, где наливает пиво слону в хобот в природном заповеднике Ol Jogi в Кении. Соцсети разразились критикой, видео было удалено, а местные органы начали расследование.

Об этом пишет ВВС.

Видео быстро стало вирусным, собрав сотни возмущенных комментариев. Некоторые призывали депортировать мужчину, другие требовали усилить контроль за поведением туристов в природоохранных зонах. После этого ролик был удален, но возмущение осталось.

Мужчина во время съемки нарушил правила безопасности — посетителям запрещено приближаться к слонам. Сотрудники заповедника Ol Jogi заявили, что расследование инцидента передадут соответствующим органам.

Слон, которому налили в хобот пиво / © BBC

«Этого никогда не должно было произойти. Мы занимаемся охраной природы и не можем этого допустить. Мы даже не позволяем людям приближаться к слонам», — сказал сотрудник Фрэнк.

Биолог Винни Киру назвала поведение туриста «досадным», поскольку оно создает опасность для жизни слона и самого мужчины. Она подчеркнула, что 95% слонов в Кении дикие и недопустимо распространять в соцсетях видео, которые создают впечатление, что животных можно подкармливать и приближаться к ним.

Слон, получивший пиво, большого размера, с длинными бивнями, один из которых поврежден — его легко узнать. Это Бупа, спасенный во время массового отстрела слонов в Зимбабве в 1989 году и перевезенный в заповедник Ol Jogi в возрасте восьми лет. Сегодня он является частью программы реабилитации осиротевших слонов и возвращения ее в дикую природу.

Этот инцидент произошел менее чем через неделю после того, как туристов сняли во время блокирования миграции антилоп гну в заповеднике Масай-Мара. Посетители выскакивали из автомобилей и заставляли животных заходить в воду, полную крокодилов, что вызвало негодование и подчеркнуло проблемы с соблюдением правил в парках.

