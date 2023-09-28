Турист побывал в причудливом "селе пенисов", где все имеет форму фаллоса - фото

Путешественник, стремящийся посетить все 195 стран мира, рассказал, что "село пенисов" в Бутане, Азия, было самым странным местом, которое он видел.

Об этом пишет Daily Star.

25-летний Даниэль Пинто побывал в 121 стране. Мужчина сказал, что Сопсокха шокирует и удивляет посетителей многочисленными фресками с фаллосами и сувенирами в форме мужских половых органов.

Даниэль Пинто в деревне Сопсокха / Фото: Daniel Pinto/SWNS

Как оказалось, все это связано с плодородием и рождением детей, поскольку небольшая деревня также известна храмом Чими Лхакханг или храмом плодородия, расположенным недалеко от домов и магазинов.

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Даниэль из Визеу, Португалия, сказал: "Это очень красивое традиционное бутанское село, окруженное рисовыми полями. Но чем ближе вы подходите, тем страннее оно становится. Сам храм такой же странный. Огромный золотой Будда посредине, окруженный фаллосами всех форм и размеров".

Многие буддисты, желающие повысить рождаемость, совершают паломничество в храм: женщинам, пытающимся зачать ребенка, дают деревянный фаллос и просят обойти храм трижды. Многие семьи в Бутане держат в своих домах или на стенах деревянные фаллосы, чтобы способствовать фертильности и беременности.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto/SWNS

"В храме вы также найдете фотографии историй успеха пар, которые вовсю пытались забеременеть, а затем отправились в село и вскоре после этого забеременели. К сожалению, вы не можете брать с собой камеры или телефоны ни в один из храмов в Бутане — так что нет фотографий изнутри. Я был там всего несколько часов, и этого достаточно. Прогулялся, осмотрел храм и пообедал", — вспомнил путешественник.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto/SWNS

Паломники и туристы могут купить символы плодородия в качестве сувениров в виде подарка в фаллическом стиле – скульптуры, куклы или даже футболки.

"Самое интересное, это, безусловно, магазины подарков, которые продают куклы-пенисы всех форм, размеров и цветов. Там были футболки, плакаты и буквально все, что вы можете себе представить в форме пениса. У многих жителей Бутана есть пенис, купленный в этом селе у них дома", — добавил он.

Село Сопсокха, Бутан / Фото: Daniel Pinto/SWNS

К сожалению, горное королевство не дешевое и легкодоступное – в Бутане действуют строгие правила в отношении туристов, въезжающих в страну, и Даниэля должен сопровождать чиновник в течение всего отпуска.

После поездки в Бутан Даниэль побывал на Шри-Ланке и Мальдивах и надеется завершить свое кругосветное путешествие, посетив каждую страну.

Напомним, пара занялась оральным сексом прямо у мясного прилавка. Посетители магазина были шокированы увиденным.

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