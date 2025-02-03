Турист получил $21 500 000 после того, как его ударило раздвижной дверью

Инцидент произошел еще в 2011 году и был снят на камеру.

56-летний мужчина получил огромную сумму денег после того, как его ударило раздвижной дверью на круизном лайнере. Это произошло после того, как пенсионерка отсудила у McDonald's $2,7 млн, потому что пролила кофе себе на колени на парковке.

Как пишет Unilad, Джим Хаусман был готов подать в суд на круизную компанию Holland American после инцидента, произошедшего на борту лайнера в 2011 году.

Видеозапись зафиксировала момент, когда Джим проходил по коридору, а за ним закрылась автоматическая раздвижная дверь, сильно ударив ее по голове. Хотя удар выглядел довольно безобидным, Джим и его жена Кэрол обнаружили, что на самом деле он стал началом ряда проблем со здоровьем.

После инцидента на круизном лайнере супруги продолжали наслаждаться круизом, как обычно, надеясь, что несколько дней отдыха – это именно то, что врач прописал. Однако даже после завершения круиза проблемы не исчезли, а даже усугубились.

В разговоре с изданием Inside Edition в 2015 году Кэрол сказала: "Врач сначала думал, что это была шишка на голове, рваная рана и что он поправится. У него появились раздражительность, перепады настроения и, в конце концов, у него начались приступы" .

Джим Хаусман / Фото: Inside Edition

После судебного иска федеральный суд присяжных в штате Вашингтон первоначально присудил Хаусману 21,5 миллиона долларов. Однако в начале 2016 года судья Барбара Ротштейн отменила приговор и назначила новое судебное разбирательство. Причиной послужило то, что бывшая личная ассистентка Хаусмана, Эми Мизер, связалась с Holland America, чтобы сообщить, что он удалил электронные письма, которые могли повредить его делу. Она сказала, что видела, как Хаусман несколько дней удалял электронные письма, которые он должен был передать юристам Holland America перед судом присяжных и открытием доказательств.

Также утверждалось, что Хаусман решил не раскрывать существование одного из своих электронных ящиков. Тогда судья сказал: "Хаусман, казалось, использовал свою якобы черепно-мозговую травму, когда это было ему выгодно. Он путался или заявлял о потере памяти, когда сталкивался с вопросом или вещественным доказательством, которое, казалось, взрывало его утверждение, но был оживленным и исполненным информации, когда его показания поддерживали его дело".

Неизвестно, была ли назначена дата повторного судебного разбирательства.

Напомним, курьер получил 40 тысяч долларов чаевых благодаря полицейскому. Стало известно, что он сделал.

Читайте также: