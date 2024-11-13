Турист посещает разные страны каждые выходные, не тратя деньги на жилье: сколько он платит

Бюджетный путешественник говорит, что однодневные поездки за границу – это "другой способ путешествовать".

Путешественник похвастался, как посещает новую страну каждые выходные за небольшие деньги. Он даже посетил Швейцарию, чтобы провести час в горах.

Об этом пишет Daily Star.

Люк Симмондс увлекся путешествиями после пандемии, когда наткнулся на группу в Facebook, где делились впечатлениями от экстремальных однодневных путешествий. Решив попробовать короткие поездки, 35-летний мужчина за пять выходных в сентябре и октябре слетал в Италию, Польшу, Литву, Швейцарию и Францию, чтобы увидеть Монблан.

ІТ-консультант из Англии говорит: "Через некоторое время это приводит к привыканию. Вы можете поехать куда угодно на день и иметь достаточно, чем себя занять. Это действительно хороший способ попробовать новые места – если вам понравится место, вы можете вернуться туда".

Люк в Тиране, Албания / Фото: swns

Проявляя острую бережливость, Симмондс ищет супердешевые авиабилеты и не тратит ни копейки на проживание, рассуждая, что "это, безусловно, дешевле, чем один день в Лондоне".

Он добавил: "Отели дорогие. Если вы можете просто заплатить за перелет, вы сэкономите столько денег".

Мужчина похвастался бюджетными путешествиями / Фото: swns

Во время пандемии Люк работал волонтером в службе скорой помощи, что, по его словам, изменило его мировоззрение.

Он сказал: "Не имея возможности путешествовать, я хотел большего. Я хотел выбраться и увидеть мир".

В 2023 году Люк через неделю посетил Польшу, Стокгольм и Копенгаген. Затем он полетел в Эйндховен, что в Нидерландах, со своей 24-летней девушкой Эми Гьюз, потратив всего по 30 фунтов стерлингов (1500 грн) на перелет туда и обратно, и говорит, что оттуда их однодневные путешествия пошли по спирали.

Люк с любимой в Будапеште / Фото: swns

В прошлом году он провел по одному дню в Эстонии, Монако, Ницце, Гдыне в Польше, Леголенде в Дании, Нюрнберге в Германии, Осло в Норвегии, Чурвальдене в Швейцарии и Брюсселе.

Он также посетил Каунас, Литва, вместе со своим братом Олли, всего за 17 часов, потратив по 12,99 фунта стерлингов (680 грн) на перелет туда и 33,69 фунта стерлингов (1775 грн) назад. Прибыв в 00:55 утра, пара посетила военный музей, Каунасский замок и прогулялась по городу, прежде чем отправиться назад.

На следующих выходных он поехал в Гриндельвальд, Швейцария, с людьми из сообщества в Facebook. Они вылетели из Гатвика в 7 утра в Базель рейсом за 38,99 фунтов стерлингов, а затем пересели на автобус, два поезда и канатную дорогу.

Люк сказал: "Мы поднимались на гору час с небольшим. Пейзажи были ошеломляющие. Когда вы уже на вершине горы – сколько времени вам действительно нужно?".

Мужчина похвастался бюджетными путешествиями / Фото: swns

У него забронировано еще семь однодневных поездок, в том числе поездка в Агадир, Марокко, билеты на которую стоят 8,99 фунтов стерлингов (473 грн).

"Есть так много мест, куда можно поехать. Это совсем другой способ путешествовать", — добавил он.

Напомним, двигатель самолета Boeing загорелся во время полета. Стало известно, чем это закончилось.

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