Турист посреди бела дня покатался голышом на мопеде – фото

Когда речь идет об экстремальном туризме, некоторые люди понимают это слишком буквально. Так, недавно пара занялась сексом на палубе роскошной яхты под аплодисменты других отдыхающих. А теперь один из туристов на Бали решил соединить свободу путешествий с откровенным обнажением и попал в центр внимания пользователей соцсетей.

Видео, которое опубликовало издание Need To Know, собрало более 517 тысяч лайков. На нем зафиксировано, как совершенно голый мужчина, не обращая внимания на ливень, едет на заднем сиденье мопеда. Судя по кадрам, он крепко держится за водителя – пожалуй, не столько от страха, сколько из-за скользкого сиденья после дождя.

Франческо, турист, ставший оператором этой пикантной сцены, подписал видео: "Новая специальная процедура Spa Rainy Bath доступна на Бали".

Голый турист / Фото: скриншот с видео

Очевидно, герой ролика решил опробовать его первым.

Пользователи соцсетей разразились комментариями. Зрители не остались равнодушными к зрелищу. Некоторые выразили возмущение:

Так неуважительно. Если вы не знаете местную культуру, не езжайте туда!

Нам не нужны такие туристы на Бали.

Другие же отнеслись к ситуации с юмором:

Возможно, он вышел из океана и потерял свои плавки.

Это уже слишком, он мог бы взять лист или полиэтиленовый пакет, чтобы, по крайней мере, прикрыться.

А некоторые просто не могли поверить в увиденное: "Я не верю своим глазам".

Хотя некоторые туристы действительно ищут новые ощущения, местные жители не всегда готовы к таким зрелищам. Станет ли Spa Rainy Bath новым экстремальным трендом или это просто один из тех случаев, когда кому-то захотелось больше свободы, чем нужно, покажет время. А пока что всем путешественникам на Бали стоит помнить: тропики тропиками, а этикет никто не отменял.

Напомним, любовников застукали за сексом на водном мотоцикле. Блогер опубликовал видео с другом в TikTok.

