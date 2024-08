Турист прилетел в Египет и обнаружил, что его гостиницы на самом деле не существует: что было дальше

Тревел-блогер был разочарован, когда узнал, что забронированная им гостиница в Египте оказалась выдумкой.

Об этом пишет New York Post.

43-летний Марк Джевонс был взволнован ожиданием отдыха в отеле Pyramids and Sphinx View в Гизе, который стоил за ночь 52 доллара США. Но когда он прибыл по указанному адресу в полночь, то с ужасом обнаружил, что гостиницы нет – только пустой переулок.

Это было совсем не так, как на фотографиях на Booking, который он забронировал, и у которого было десятки положительных отзывов, а на крыше отеля была площадка, с которой можно было видеть пирамиды.

Марк, учитель английского языка из Вулвергемптона, Англия, сказал: "По указанному адресу ничего не было. Это был переулок без признаков отеля. Водитель такси расспрашивал людей на улице, но никто не слышал о нем. Я был в полной растерянности — ситуация не была идеальной".

Он забронировал номер с 4 до 7 января 2024 для своего приключения bucket list. Предполагаемый отель был расположен по адресу Gamal abd al nasser st nazlet elsemman, 12557, Египет. Он забронировал номер на сайте, но не был вынужден оплатить депозит и планировал заплатить за него лично в гостинице. Но в результате, путешественник бродил по улицам, пока более чем через час не нашел экстренное жилье в отеле The Sun and Sand. В конце концов он потратил более $104 за ночь на свое убежище в последнюю минуту.

"Вы просто предполагаете, что все будет хорошо, если все отзывы хорошие", — поделился он.

Марк Джевонс / Фото: SWNS

Марк сказал, что отзывы об отеле были отличными, и он не раздумывал дважды, прежде чем забронировать номер. Но по возвращении он принялся раскрыть тайну невидимого отеля. Он сказал: "Позже я узнал из отзывов в Google, что многие говорили, что это мошенничество и не стоит его бронировать".

После того, как Марк пожаловался на Booking.com, гостиница исчезла с сайта. Запись об отеле все еще существует на сайте сравнения отелей Trivago – без фотографий и отзывов, но его месторасположение все еще видно на карте.

Отель The Sphinx and Pyramids View в Гизе был загружен на сайт Booking.com 19 июля в 2024 году – и указан на той же улице, что и отель The Pyramids and Sphinx View на Trivago.

Отель получил 44 отзыва, набрав 9,0 баллов, причем одобрительные рекомендации перебивают несколько рецензентов, которые называют отель мошенничеством.

На фотографиях отеля, размещенных на Booking, изображены роскошные спальни, бедно одетые женщины, позирующие в ваннах, и женщины, стоящие перед пирамидами.

Несмотря на это, Марк поделился, что провел время, осматривая пирамиды, храмы и поднимаясь в небо на воздушном шаре над Луксором. Он сказал: "Если ты путешествуешь сам, у тебя больше свободы. Было бы хуже, если бы были жена и дети".

Марк Джевонс / Фото: SWNS

Марк посетил более 40 стран, описывая свой опыт в блоге MJ Travel Guides.

Представитель Booking сказал изданию: "Нам было очень досадно услышать об опыте этого клиента, который остановился в отеле, расположенном на нашей платформе. Несмотря на то, что гостиница успешно приняла нескольких гостей, мы проводим дальнейшее расследование и будем контактировать с клиентом напрямую, чтобы предложить любую дальнейшую поддержку".

