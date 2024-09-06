Турист пробрался на остров смерти, который запрещено посещать людям: чем это закончилось (видео)

Бразильский остров закрыт для посетителей, поскольку там проживают 4 000 самых смертоносных змей в мире.

Мужчина пробрался на "один из самых опасных островов в мире", который строго запрещен для посещения туристами из-за высокой концентрации ядовитых змей.

Об этом пишет LADbible.

Илья-да-Кеймада-Гранде, более известный как Змеиный остров, расположен у побережья Сан-Паулу в Бразилии и считается слишком опасным для людей.

Несмотря на то, что его площадь составляет всего 0,43 км², на острове обитает около 4 000 змей, среди которых есть и очень ядовитый золотой полоз. Этот вид, находящийся под угрозой исчезновения, имеет очень сильный яд, который может убить человека в течение часа.

Неудивительно, что из-за большого количества сильно ядовитых змей посещение острова запрещено, за исключением исследователей и ученых, получивших специальное разрешение.

Предупреждения не останавливают отважных путешественников от попыток посетить остров, а один мужчина даже снял свое путешествие на видео для YouTube.

Печально известный "опасный турист" Лорд Майлз – настоящее имя Майлз Раутледж – решил, что опасное путешествие на Змеиный остров может стать действительно интересным контентом, и решил испытать свою удачу.

Попасть на остров оказалось нелегким делом: Майлзу и его команде пришлось скрываться от бразильской береговой охраны еще до того, как они прибыли на остров.

Высадившись на берег, Майлз, не теряя времени, отправился по джунглям к заброшенному маяку, который он назвал одним из самых "опасных" на острове.

К счастью, Майлз решил взять с собой какое-нибудь защитное снаряжение перед тем, как помолиться и отправиться навстречу своей судьбе.

"Это не приманка, я нахожусь на одном из самых опасных островов в мире", — сказал он в камеру. "Многие побывали на этом острове, и очень мало кто, к сожалению, выбрался оттуда".

По дороге к маяку, где, как утверждают местные, жители умерли от укусов змей, Майлз продирался сквозь заросшую траву.

Несмотря на печальную репутацию острова, Майлз встретил очень мало змей во время своего путешествия. На самом деле казалось, что он рисковал больше пострадать от обезвоживания, чем от укуса змеи. "Это не так уж плохо, как для второго самого опасного острова в мире", — сказал он в один момент в камеру.

Майлз Раутледж / Фото: скриншот с видео

К счастью, Майлзу повезло, и ему удалось выбраться с острова живым.

Напомним, режиссер посетил "племя каннибалов" и снял историю мужчины, который "съел своего друга". Он рассказал, что сделал это в рамках древнего ритуала.

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