Турист проехал в такси почти 1000 км в неправильном направлении: подробности курьеза (фото)

Туриста везли 965 км в неправильном направлении после того, как он допустил большую ошибку, заказывая такси в Таиланде.

Об этом пишет Daily Mail.

22-летний Джек впервые посетил страну и 12 февраля заказал такси из Бангкока на остров Ко Тао в провинции Сураттхани. Турист рассказал водителю о месте назначения и отправился в путешествие к тропическим берегам южного Таиланда.

Джек заснул в машине, но был смущен, когда проснулся в сотнях километров от любого пляжа в окружении гор.

Француз быстро выяснил, что очень глупая ошибка обошлась ему в более чем 175 долларов и привела к тому, что он проехал сотни километров в неправильном направлении.

Заказывая такси, Джек неправильно произнес "Ко Тао", и из-за языкового барьера таксист не смог его исправить. Он отправился в "Дой Тао" на севере страны.

Джек также, кажется, не сознавал, что добраться до Ко Тао все равно было бы трудно. Ведь для того чтобы оказаться на отдаленном острове, ему понадобился бы паром.

На кадрах видно, как потерянный турист разговаривает с местной полицией, предложившей помочь ему добраться до места назначения.

Джек с полисменом / Фото: Jam Press

Он сказал: "Завтра я еду на Ко Тао. Никакого Дой Тао. Ко Тао, остров".

Джек сказал, что отнесся к ситуации спокойно, но удивился, почему таксист исчез после того, как высадил его и взял плату за проезд в размере более 6 000 бат (178 долларов).

Он сказал: "Я проснулся и уже был в Лампхуне у Чиангмая. Я был в шоке, увидев горы вместо моря".

Офицеры научили Джека правильно произносить название острова и отвезли его в гостиницу. Потом они помогли ему добраться до столицы на грузовике, доставлявшем капусту, отъезжавшую на следующее утро.

Капрал полиции Тирапат Моджод сказал: "Мы получили сообщение о том, что иностранец оставил свой кошелек в ресторане. Мы разыскали его и узнали его ситуацию. Мы отвезли его на курорт, где он переночевал, и сопровождали до автовокзала, чтобы он наконец смог добраться до острова".

Ко Тао также известен как Остров смерти, из-за ошеломляющего числа непонятных смертей на острове. В 2014 году на острове были найдены мертвыми два британских туриста, а двое рабочих-мигрантов из Мьянмы были обвинены и признаны виновными в убийстве этой пары. Однако сотни тысяч туристов ежегодно посещают идиллическое скалистое обнажение с кристально чистыми водами и увлекательной морской жизнью.

Напомним, студент забыл об экзамене и прилетел в колледж на параплане. Парень проявил креативный подход к решению проблемы с пробками.

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