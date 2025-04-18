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Турист с украинскими корнями оставил кока-колу для опасного племени: его бросили в тюрьму
Михаилу Полякову грозит огромный штраф и пять лет за решеткой.
Американский турист с украинскими корнями, принесший «нелегальную» банку диетической кока-колы к уединенному племени, попал в тюрьму.
Об этом сообщает Need To Know.
Ютубер Михаил Поляков был арестован полицией, возвращаясь из запрещенной зоны.
24-летний мужчина пытался выманить членов неконтактного племени сентинелес, оставив в качестве подноса кокосовый орех и банку диетической кока-колы.
Поляков проник на остров Северный Сентинел, где действуют строгие законы, запрещающие посетителей из внешнего мира.
Поляков провел тщательное исследование, чтобы попасть на остров, изучая приливы и состояние воды. Прибыв на остров, он в течение часа свистел, стоя на пляже, но не получил никакого ответа от племени.
Житель Скоттсдейла, штат Аризона, подвергал себя смертельной опасности, ведь последний американец, высадившийся на остров, погиб. В 2018 году миссионера застрелили стрелами члены племени, похоронившие его тело на пляже после того, как он незаконно высадился на их острове.
Поляков посетил остров 29 марта и был задержан полицией спустя два дня. Въезд на остров и вывоз этих предметов были расценены полицией как нарушение индийского законодательства.
29 апреля ютубер предстанет перед местным судом в Порт-Блэре, столице Андаманских и Никобарских островов. Михаилу грозит огромный штраф и пять лет за решеткой.
После этого инцидента полиция отметила потенциальную угрозу, которую представляют для сентинелесов иностранцы. Это племя жило в изоляции на протяжении тысячелетий и было известно своим крайне враждебным поведением к чужакам. Кроме американского миссионера, два рыбака также погибли, когда случайно высадились на остров в 2006 году.
Напомним, обиженный парень «заминировал» лайнер, потому что любимая уехала в экзотический круиз без него.