Турист с украинскими корнями оставил колу для самого изолированного племени: что ему "светит"

Появились новые подробности об американском туристе с украинскими корнями, арестованном за попытку попасть в «самое изолированное племя мира» с банкой колы.

Об этом пишет Daily Mail.

25-летний ютубер Михаил Поляков был задержан после незаконного визита на остров Северный Сентинел, где проживает одно из самых изолированных племен в мире.

Остров Северный Сентинел расположен в Бенгальском заливе и входит в состав Андаманских и Никобарских островов. Доступ к нему строго ограничен – подходить ближе чем на 5 км запрещено законом, чтобы защитить местное население.

Сентинельцы известны своей агрессивной реакцией на чужаков: они используют луга, стрелы и копья для обороны своей территории.

В марте в 2025 году Поляков пытался снять видео в зоне с жесткими ограничениями. По данным следствия, он провел около часа на побережье острова, пытаясь привлечь внимание местных жителей – в частности, свистел в свисток.

Не получив ответа, мужчина оставил на берегу «подарки» — банку диетической колы и кокос — после чего вернулся на свою яхту, предварительно сняв видеоматериал для соцсетей.

Михаил Поляков

Его заметили местные рыбаки, сообщившие об инциденте властям. Впоследствии Поляков был задержан в Порт-Блере — административном центре Андаманских и Никобарских островов.

Правоохранители заявили, что "действия Полякова представляли серьезную угрозу безопасности и благополучию народа сентинельцев, контакты которых с внешним миром строго запрещены законом для сохранения их традиционного образа жизни".

По словам старшего офицера полиции Харгобиндера Сингха Дхаливала, "он несколько дней тщательно планировал поездку на остров и установление контакта с племенем сентинельцев".

Мужчине выдвинули обвинение в незаконном проникновении на территорию племенного заповедника и нарушении индийского законодательства, категорически запрещающего какие-либо контакты с этим народом. В случае признания вины ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 29 апреля.

Организация Survival International, занимающаяся защитой прав коренных народов, резко раскритиковала действия блогера, назвав их «безрассудными и идиотскими».

«Действия этого человека не только поставили под угрозу его собственную жизнь, но и подвергали опасности жизни всего племени сентинельцев», — заявила директор организации Кэролайн Пирс.

Она также напомнила: «В течение многих лет сентинельцы четко давали понять, что не хотят контактов с внешним миром. Многие помнят инцидент в 2018 году, когда американский миссионер Джон Аллен Чау был убит после того, как высадился на острове с намерением обратить местных жителей в христианство. Хорошо, что причастного к этому инциденту задержали, однако вызывает беспокойство то, что ему вообще удалось добраться до острова».

